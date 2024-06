グローバルK-POPアーティストが、総出演したと言っても過言ではないほど、夢のような祭典となった「KCON JAPAN 2024」の「M COUNTDOWN STAGE」が6月20日に、日韓同時放送・配信されることが決定した。



【写真】熱いパフォーマンスを披露したKep1er

同公演は、初会場&新ステージとなったZOZOマリンスタジアムで開催され、27組の豪華アーティストが出演。



第5世代新人として、話題沸騰中のBOYNEXTDOOR、ILLIT、NCT WISH、TWS、ZEROBASEONEから、ソロ歌手としても活躍するキー(SHINee)、ジョン・ヨンファ(CNBLUE)、チャウヌ(ASTRO)、テヨン(少女時代)、去年に引き続き出演した&TEAM、INI、JO1、NiziUらに加え、ME:IやIS:SUEのフレッシュなステージがZOZOマリンスタジアムの華やかな夜を彩った。



5月11日はASTROのチャウヌが、12日のホストはCNBLUEのジョン・ヨンファがホストを務め、流ちょうな日本語で会場をわかせた。また、2人はソロアーティストとしてもパフォーマンスを披露、チャウヌはセクシーなダンスで観客の目をくぎ付けに、ヨンファは「デビューして15年経つけど、こんなに大きな会場に立つのは初めてです」と胸の高鳴りを伝えながら、ライブのプロとして、その実力をいかんなく発揮していた。



NiziUやZEROBASEONEはトロッコに乗り、遠くのファンにも生の姿が届くよう、手を振ったりボールを投げるなど、歌唱しながらコミュニケーションを楽しんだ。



また少女時代のテヨン、SHINeeのキー、Red Velvetなど、事務所主催以外の日本イベントでの共演がなかなか見られない、レアなステージも見どころだった。そんなキーは、1曲歌い終え「僕はもう10代ではないので、次の曲までに休憩をもらわないと」と言い、ファンを笑わせるなど、舞台慣れしている余裕を見せた。



Kep1er(ケプラー)と&TEAMは、K-POPファンなら誰もが知っているレジェンド曲をカバー。Kep1erはKARAの「ミスター」で、当時大流行したヒップダンスで観客を盛り上げ、&TEAMは先輩であるBTSの「Dynamite」で魅了した。



各アーティストの代表曲から最新曲ステージ、毎年KCONで熱い反応を得ているシグネチャーコンテンツ「DREAM STAGE」など、盛りだくさんでぜいたくなコンサートの様子をスペシャル版としてオンエア、どうぞお見逃しなく。



【出演者】

&TEAM、8TURN、B.D.U、BOYNEXTDOOR、EPEX、Hi-Fi Un!corn、ILLIT、INI、IS:SUE、JO1、Kep1er、ME:I、NCT WISH、NiziU、P1Harmony、Red Velvet、TEMPEST、THE NEW SIX、The Wind、TWS、xikers、YENA、ZEROBASEONE、キー(SHINee)、ジョン・ヨンファ(CNBLUE)、チャウヌ(ASTRO)、テヨン(少女時代)

※記号⇒数字⇒アルファベット



「KCON JAPAN 2024 × M COUNTDOWN」

放送:CS放送Mnet Japan/TBSチャンネル1

配信:動画配信サービス「Mnet Smart+」

放送・配信日:2024年6月20日(木)16:00~

※Mnet Japanの日韓同時放送枠は15:45~となります

2024年 Mnet / 180分(予定) / 日韓同時放送

ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

Mnet番組サイト:https://mnetjp.com/program/3148/

字幕版は、2024年7月12日(金)22:30~オンエア決定!



