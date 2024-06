3人組ユニット「Number_i」が18日、スタッフの公式SNSを通じてファンネームを発表した。

「Thank you for your support &love as always!」と書き出すと、ファンネームが「iLYs」(アイリーズ)に正式決定したことを報告。

ハッシュタグで「Number_i_iLYs」「Number_i_loves_you」「iLYs」「FandomName」「ありがとうiLYs」「アイリーズ」とつづった。

昨年10月に結成された平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太からなるグループ。今年1月に配信限定シングル「GOAT」でデビュー。2月には公式インスタグラムでライブ配信を行い、ファンネームについて平野が「この半年くらい考えたけれども、分からなかった」とし、神宮寺が「みんなのアイデアが欲しい」とファンに呼びかけていた。

待望のファンネーム決定にSNS上では「今日から早速使います!素敵なファンネームで嬉しい!!」「素敵な名前をつけてくれて呼んでくれてありがとう」「今日から私達ILYsですね」「3人からの愛が詰まった名前」「わー!待ってました」など多くのコメントが寄せられている。