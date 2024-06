韓国出身の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」(毎月第2週目・月曜〜木曜22:15頃〜放送)。6月10日(月)の放送では、SEVENTEENの日本で初めてのスタジアムツアー「SEVENTEEN TOUR “FOLLOW” AGAIN TO JAPAN」について語りました。

SEVENTEEN

――待望の日本でのスタジアム公演。5月18日(土)〜19日(日)に大阪・ヤンマースタジアム長居で始まり、25日(土)〜26日(日)に神奈川・日産スタジアムでフィナーレを迎え、4日間合計で25.4万人を動員しました。DINO:日本で初めてのスタジアム公演「SEVENTEEN TOUR “FOLLOW” AGAIN TO JAPAN」に遊びに来てくれた生徒(リスナー)の皆さん、ありがとうございます。楽しかったですか? 僕は本当に楽しかったです。あ〜本当に大きかったです。公演会場の規模に緊張感を覚えるのは、本当に久しぶりでした。来てくださったCARAT(ファン)の皆さん、生徒の皆さん一人ひとりを訪ねて挨拶したいぐらいありがたかったし、ステージが楽しかったです。一緒に楽しめたと思います。皆さんと一緒にジャンプしたり、歌ったり、踊ったり、そして、歓声も聞けたりとか、本当に楽しかったです。あと、職員さん(番組スタッフ)が僕を褒める新しい授業を生徒の皆さんとしてくれると聞きました。生徒の皆さん、僕をたくさん褒めてくださいね。コンサートで僕すごいところありましたか? ぜひ「SEVENTEEN LOCKS!」掲示板に書き込んでくださいね。番組では他にも、番組掲示板に届いたリスナーの書き込みを紹介する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/