Ìî¸ý·ò»á¡¡»³Íü¸©ÃÎ»ö¤ÎÉÙ»Î»³µ¬À©¥²¡¼¥ÈÀßÃÖ¤Ë»¿Æ±¡ÖÄ¹Ç¯¡¢¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¤ÎÌî¸ý·ò»á¤¬£±£¸Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»³Íü¸©¤ÎÄ¹ºê¹¬ÂÀÏºÃÎ»ö¤¬ÉÙ»Î»³¤ÎµÈÅÄ¥ë¡¼¥È¤Ëµ¬À©¥²¡¼¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÅÐ»³µ¬À©¤ò¹Ô¤¦·èÄê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë»¿Æ±¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µ¬À©¤Ï£··î£±Æü¤«¤é³«»Ï¡£ÉÙ»Î»³¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢µÈÅÄ¥ë¡¼¥È¤ò¸©¤¬´ÉÍý¤·¡¢£±Æü£´£°£°£°¿Í¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë¿Í¿ôµ¬À©¤ò¹Ô¤¦¡£¥²¡¼¥ÈÄÌ¹ÔÎÁ¤È¤·¤Æ°ì¿Í¤¢¤¿¤ê£²£°£°£°±ß¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·èÄê¤ËÌî¸ý»á¤Ï¡ÖÄ¹ºê¹¬ÂÀÏºÃÎ»ö¤Î²è´üÅª¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£Æþ»³µ¬À©¤äÆþ»³ÎÁ¶âÄ§¼ý¤ÎµÁÌ³²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ç¯¡¢¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤Ë¤ÏÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¡×¤ÈÄ¹ºêÃÎ»ö¤ÎÍ¦µ¤¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£··î£±Æü¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¡Ö¤³¤Î²Æ¤Î»Ï¤á¤Æ¤Î»î¤ß¡£º®Íð¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é£±£°£°ÅÀËþÅÀ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£º£²Æ¤Î²ÝÂê¤òÍâÇ¯¤ËÀ¸¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°¼Á¤ÊÅÐ»³¼Ô¤òÇÓ½ü¤¹¤ë°Ù¤Ë¤âË¡À°È÷¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Èº£¸å½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÌäÂêÅÀ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¥È¥¤¥ì¤òÀêµò¤·¤¿¤ê¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥È¤ÎÀß±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤éÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ì¤âÍÑ°Õ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¥²¡¼¥È¤ÎÌç¤ò¤è¤¸ÅÐ¤ëÇÚ¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ò¥Þ¥é¥ä¤âÌµµö²ÄÅÐ»³¤¬È¯³Ð¤¹¤ì¤Ð¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È³¤³°¤ÎÎã¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢È³Â§µ¬Äê¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÄó¸À¡£
¡¡¤Þ¤¿£²£°£°£°±ß¤È¤¤¤¦Æþ»³ÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Æ¥¹¥È¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀßÄê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢ÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¡Ö¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ÏÌó£±£°Ëü±ß¡£¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Ï£±£´£°Ëü±Û¤¨¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÅÐ»³¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»³Íü¸©¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÂç¤¤ÊÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»³Íü¸©¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£