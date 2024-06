週替わりのパスタランチは1,200円！ ふらりと気軽に入れる、町イタリアンを発見（東京・北参道）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・北参道にオープンしたトラットリア。良心的なお値段でボリュームたっぷり。あぁ、こんな店が欲しかった!!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

THE ITALIAN TABLES(東京・北参道)

写真:お店から

2024年4月17日、副都心線北参道駅1番出口から徒歩約2分のところにトラットリア「THE ITALIAN TABLES」がオープンしました。こちらはナチュラルワインと一品料理を気軽に楽しめるバルです。イタリアンカラーを彷彿とさせる鮮やかなグリーンのファサードが目印。

出典:la-luceさん

看板料理の「オッソブーコ」(3,400円)は、仔牛のすね肉が驚くほど軟らかい煮込み料理。サフラン風味のリゾットと一緒に食べるのがおすすめです。

出典:la-luceさん

パスタでおすすめなのがトマトソース。濃厚なトマトの風味とさっぱりした旨みが後を引く味わいです。

ランチは、週替わりのパスタ2種類(各1,200円)を用意。モルタデッラをトッピングしたサラダと自家製スープも付いています。どんなパスタメニューが登場するのか、訪れてからのお楽しみ。

出典:TON-CLUさん

フリットミスト(1,600円)もシェフの一押しです。旬の魚や野菜をさっくりと軽めの衣で揚げたフリットはつまみにぴったり。内容はその日の仕入れによって異なります。

写真:お店から

ワインは、イタリアや国産のナチュラルワイン(グラス800円〜)を中心に取りそろえています。アットホームな雰囲気のお店は、ひとりでふらりと立ち寄るのにも、気の置けない仲間と立ち寄るのにもぴったり。

店内には、テーブル席とカウンター席計24席を用意しています。ランチに、カフェに、ディナーに、おいしい料理とワインが飲みたくなったときに気軽に入れるお店は、この界隈だと実は貴重かもしれません。日常使いしたくなるイタリアン、要チェックです!

食べログレビュアーのコメント

出典:TON-CLUさん

『まず、パテドカンパーニュ!。イタリアンに行くと必ず頼みますが、ここは大きいし程よい塩味でお酒がすすみます。時々脂の塊を感じるお店もありますがそれも無くて、肉肉しいパテドカンパーニュでした。

トマトのパスタはおすすめメニューなだけあって、とても美味しかったです。とてもシンプルな見た目なのですが、濃くて甘いトマトの味がガツンとします。

お料理の内容や味を考えると価格も控えめでとても良心的なお店だと思います。翌日胃もたれするようなこともなく、食べ疲れる事もない為、仕事終わりに落ち着いてのんびりとごはんとお酒を頂きに行きたくなるようなお店だと思います』(みー太郎1024さん)

出典:la-luceさん

『Anti mistoで泡を楽しんだ後

極上のトマトパスタは必食だ

行くなら急いだ方がいい…

この分だと…

すぐに予約困難な名店になっちゃうからな…』(la-luceさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆THE ITALIAN TABLES住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-22-6TEL : 050-5593-6585

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:斎藤亜希

