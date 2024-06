講談社から、東京ディズニーリゾートの最新情報が1冊にまとまったガイドブック「子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 2024-2025」が登場!

冊子には、2024年6月6日に東京ディズニーシーにグランドオープンしたばかりの新テーマポート・ファンタジースプリングス特集も掲載されています☆

講談社「子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 2024-2025」

価格:1,870円(税込)

発売日:2024年6月21日(金)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

講談社から、子連れでパークに行く時に知っておきたい最新情報が1冊にまとまったガイドブックが登場!

キッズメニューの一覧や、オムツ替えできるトイレの場所など、保護者の「知りたい!」がつめこまれた内容になっています。

さらに2024年6月6日に東京ディズニーシーにグランドオープンしたばかりの新テーマポート・ファンタジースプリングスの特集記事も掲載。

ファンタジースプリングスは、『アナと雪の女王』をテーマにした「フローズンキングダム」、『塔の上のラプンツェル』をテーマにした「ラプンツェルの森」、『ピーター・パン』をテーマにした「ピーターパンのネバーランド」の3つのエリアから構成されています。

今回掲載されているファンタジースプリングス特集では、3つのエリアのアトラクションやレストラン、そしてフォトスポットなど、お子さんと一緒に楽しむ方法を詳しく紹介しています。

2大付録は、ブックインブック「子どもと楽しむ満喫ガイド」と「ディズニーキャラクター&インデックス100枚シール」

切り離して持ち歩けるブックインブックでは、人気アトラクション、大好きメニューなどの5つのテーマと子連れでパークを満喫するための10のテクニックが紹介されています。

両パークのMAPもついているので、来園時に役立つこと間違いなしです。

キャラクターシールは好きなところに、インデックスシールはガイドブックに貼るなどして楽しめる「ディズニーキャラクター&インデックス100枚シール」

「ミッキー&フレンズ」や「ダッフィー&フレンズ」をはじめ、ファンタジースプリングス内のエリアのテーマとなっている作品から、「エルサ」や「アナ」、「ラプンツェル」、「ピーター・パン」のシールもセットになっています☆

子どもと一緒に東京ディズニーリゾートへ行く際に便利なガイドブックが登場。

ブックインブック「子どもと楽しむ満喫ガイド」と、ディズニーキャラクター&インデックス100枚シールの2大付録が付いてきます。

講談社の「子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 2024-2025」は、2024年6月21日より発売です☆

