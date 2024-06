EVNNE¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤â¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê¥µ¥Þ¡¼¥½¥ó¥°¤Ç¡Ö180ÅÙ°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¡×¤òÈäÏª

7人組ボーイズグループEVNNEが6月17日に3rdミニアルバム「RIDE or DIE」をリリース! 爽やかなサマーソングでカムバックした彼らから、Kstyleをご覧の皆さんにメッセージが到着しました。動画では、可愛らしい自己紹介とともにタイトル曲「Badder Love」ミュージックビデオの見どころを紹介。全員で挑戦したボクシングやそれぞれが演じたキャラクターについて語ってくれています。

各種音楽配信チャートのリアルタイムランキング1位、音楽番組1位、新人賞の受賞など、デビュー以降目覚ましい活躍を続けているEVNNEは、今回のカムバックに際して「これまでのアルバムと180度異なる爽やかな魅力で帰ってきました」とコメント。8月からはアメリカの主要都市を回るツアーを予定しており、今後の活躍にも注目が集まっています。

■リリース情報

3rd Mini Album 「RIDE or DIE」

2024.06.17 RELEASE



【収録曲】

1. Badder Love (* TITLE)

2. I <3 U (I love U)

3. XO

4. 2X

5. Boom Bari

6. Badder Love (English Ver.)



【商品情報】

Dare ver. / Truth ver.

価格:各3,600円(税込)

先着購入特典:該当商品1枚につき、トレカ1枚



Dare ver. / Truth ver. セット

価格:7,200円(税込)

先着購入特典:該当商品1セットにつき、トレカ2枚



メンバー別デジパック (KEITA ver. / PARK HANBIN ver. / LEE JEONGHYEON ver. / YOO SEUNGEON ver. / JI YUNSEO ver. / MUN JUNGHYUN ver. / PARK JIHOO ver.)

価格:各2,400円(税込)

先着購入特典:該当商品1枚につき、トレカ1枚



ぅ瓮鵐弌縞魅妊献僖奪全7種セット (KEITA ver. + PARK HANBIN ver. + LEE JEONGHYEON ver. + YOO SEUNGEON ver. + JI YUNSEO ver. + MUN JUNGHYUN ver. + PARK JIOO ver.)

価格:16,800円(税込)

先着購入特典:該当商品1セットにつき、トレカ7枚全セット



※ 銑 のOFFICIAL SHOP限定トレカの絵柄(ソロ/全7種)は共通です。

※ 銑 のトレカの絵柄はランダムとなり、メンバーはお選びいただけませんのでご了承ください。

※のメンバー別デジパックは全7種のうちランダムとなります。メンバーはお選びいただけませんのでご了承ください。

※EVNNE OFFICIAL SHOPではメーカー特典の初動ポスターは付きません。あらかじめご了承ください。



※予約購入はEVNNE OFFICIAL STOREをチェック!



■関連リンク

EVNNE公式ファンクラブ