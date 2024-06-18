EVNNE¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤â¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê¥µ¥Þ¡¼¥½¥ó¥°¤Ç¡Ö180ÅÙ°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¡×¤òÈäÏª

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3rd Mini Album ¡ÖRIDE or DIE¡×
2024.06.17 RELEASE
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1. Badder Love ¡Ê* TITLE¡Ë
2. I ¡ã3 U ¡ÊI love U¡Ë
3. XO
4. 2X
5. Boom Bari
6. Badder Love ¡ÊEnglish Ver.¡Ë
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¡Dare ver. / Truth ver.
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²Á³Ê¡§³Æ2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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²Á³Ê¡§16,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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