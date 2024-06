宅配ピザチェーン「PIZZA-LA(ピザーラ)」に「スパイシーフライドチキン」と「熟成パンチェッタのクリームパスタ」が登場!

さらにピザにかけたり、ピザやサイドメニューなどにつけたりと様々な楽しみ方ができる「とろ〜りチーズ」も販売されます☆

PIZZA-LA(ピザーラ)「熟成パンチェッタのクリームパスタ/スパイシーフライドチキン」

発売日:2024年6月20日(木)

PIZZA-LAに、初登場となる骨付きスパイシーなサイドメニュー「スパイシーフライドチキン」と、瀬戸内レモンソースを使った、季節限定の「熟成パンチェッタのクリームパスタ」が登場!

さらに、ピザにかけたり、ピザやサイドメニューなどにつけたりと、様々なシチュエーションで楽しめる「とろ〜りチーズ」も販売されます。

サイドメニューの「とろ〜りチーズ」は、厳選したナチュラルチーズをオーブンでとろけるように焼き上げたチーズです☆

スパイシーフライドチキン(2本入)

価格:440円(税込)

ビールのお供にもぴったりな、骨付きスパイシーなチキンがPIZZA-LAに初登場!

柔らかい骨付きチキンを、スパイスたっぷりの辛口のフライドチキンです。

ピザーラこだわりのスパイシーな味わいが楽しめます。

熟成パンチェッタのクリームパスタ

価格:1,380円(税込)

コク深いクリームソース、爽やかな瀬戸内レモンソース、旨みたっぷりの熟成パンチェッタ、彩り豊かなズッキーニを合わせた、季節限定クリームパスタ。

特製の瀬戸内レモンソースは、お肉と相性の良いローズマリーが隠し味に使われています。

クリームソースは、ゆっくり丁寧に低温加熱した熟成パンチェッタとも相性抜群。

ナポリの老舗「フェラーラ」社のパスタを使用し」た、本場イタリアの本格パスタの美味しさが楽しめるメニューです。

とろ〜りチーズ

価格:680円(税込)

思いっきりチーズが堪能できる、チーズ本来のコクと旨みがたっぷりの「とろ〜りチーズ」

厳選したナチュラルチーズをオーブンでとろけるように焼き上げています。

ピザにかけたり、ピザやサイドメニューなどにつけたりと、自由に楽しめるメニューです。

本場イタリアの本格パスタが瀬戸内レモンを使ったクリーミーソースで楽しめるメニューと、スパイシーな辛口チキンが登場。

同時に、コクと旨みを楽しめるチーズも販売されます。

PIZZA-LAの「熟成パンチェッタのクリームパスタ」「スパイシーフライドチキン」「とろ〜りチーズ」は、2024年6月20日より発売です!

