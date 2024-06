セブン-イレブン ジャパンは、ネットギフトのメールマガジン会員(20歳以上)限定で、国産ウイスキーの抽選販売を実施する。抽選の申込は6月23日まで。国産ウィスキー抽選販売抽選販売されるのは、「シングルモルトウイスキー 山崎 Story of the Distillery 2024」(1万6,720円)、「シングルモルトウイスキー 白州 Story of the Distillery 2024」(1万6,720円)、「ウイスキー響 BLOSSOM HARMONY 2024」(1万3,750円)の3種。

7iD会員で、セブン-イレブン ネットギフトのメールマガジンを登録しており、かつ、2022年9月22日〜2024年6月9日の期間に、セブン-イレブン ネットギフトにて1回以上の買い物実績がある場合、抽選に申し込める。申し込みは会員1人につき1商品1回のみ。2024年に実施した国産洋酒抽選対象商品の当選者は当選しない。当選発表は、7月16日(火)13時以降(2日以内)当選者にのみ順次メールにて通知。当選通知メール到着後、7月19日23時59分まで購入可能で(期間中に購入が完了しなかった場合は無効)、商品代金を支払うと、8月中旬以降に順次商品が発送される(離島など、一部配送できない地域あり)。抽選販売される商品の詳細は下記。○山崎 Story of the Distillery山崎 Story of the Distilleryミズナラ樽原酒をベースに、スパニッシュオーク樽原酒・ホワイトオーク樽原酒をブレンド。山崎らしい多彩な原酒から生まれる、複雑で豊かな香味が特長。ボトルのデザインは、100周年の節目に改修を行い、新しくなった山崎蒸溜所を描いている。山崎蒸溜所にまつわる歴史や環境・つくりのこだわりなどの「ものがたり」を伝えるギフト限定製品。○白州 Story of the Distillery白州 Story of the Distilleryホワイトオーク樽で熟成させたスモーキー原酒のみの厳選ブレンド。やわらかなスモーキーフレーバーにフルーティな甘やかさ、白州らしい軽快で爽やかな香味をしている。ギフト限定製品となっており、ボトルにデザインされた、白州蒸溜所にまつわる歴史や環境・つくりのこだわりなどの「ものがたり」を伝えてくれる。○サントリー 響 ブロッサムハーモニーサントリー 響 ブロッサムハーモニー桜樽で後熟させた原酒をブレンドしており、花のような華やかな香味とまろやかな味わい、爽やかさを擁した豊かな余韻が特長。今年も「祝いの席に華を添える」をテーマに、ボトルをさらに鮮やかにデザインした。異なる感性が共鳴しあう調和の精神を、陶磁器の修復技法である「呼継」で表現している。※画像はセブン-イレブン ネットギフトHPより引用