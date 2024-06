◆Number_i、ファンネーム決定

【モデルプレス=2024/06/18】平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ・Number_i(ナンバーアイ)が18日、公式X(旧Twitter)とInstagramのストーリーズを更新。ファンネームが「iLYs(アイリーズ)」に決定したことを報告した。Number_iは「Thank you for your support & love as always!」とつづり、「iLYs」と大きく書かれた画像を投稿。ハッシュタグでは「#iLYs」「#FandomName」とファンネームであることを明かし、「#ありがとうiLYs」「#アイリーズ」とファンへ感謝を伝えた。

◆Number_iのファンネームに反響

Number_iは18日〜20日の3日間、東京・有明アリーナにて単独公演「No.O-ring-」(各日昼・夜/全6公演)を開催。ファンネームは初日の昼公演内で発表されたと思われ、終演後にSNS上でも伝えられた。ファンネーム決定に、ネット上では「素敵な名前をありがとう!」「言いやすいし好き!」「かっこいいし可愛いし最高!」「たくさん使っていきます」など反響が続々。X(旧Twitter)上では「iLYs」「アイリーズ」「ファンネーム」といった関連ワードが続々とトレンド入りを果たしている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】