■羊文学Official Storeにて一部グッズのオンライン販売もスタート

羊文学のフルアルバム『12 hugs (like butterflies)』を題材にした企画展『“ひみつの庭” inspired by 羊文学-12 hugs (like butterflies)』が、5月30日より東京・New Galleryにて開催中。このたび好評につき、本展の会期が7月7日まで延長されることが決定した。

『“ひみつの庭” inspired by 羊文学-12 hugs (like butterflies)』は、フォトグラファー Nico Perezにより撮り下ろされた、本展示初公開となる羊文学の写真作品の他、2023年12月にリリースされたフルアルバム『12 hugs (like butterflies)』のアートワークを担当したharu.(HUG)が、塩塚モエカより受け取ったセルフライナーノーツを辿りながら楽曲を再解釈し、様々な分野で活動するアーティストたちとともに、アルバムの世界観を表現した展示空間。

変化し続けるバンドそのものを“庭”、それを耕すクリエイターやスタッフたちを“庭師”と定義したこの空間では、haru.(HUG)を筆頭にNico Perez、Ava、finaleflwr、Christopher Loden、konomad、アレキサンダー・ジュリアン、DODI(TM)など様々な“庭師”が「ひみつの庭」をかたどっている。

本展示のために楽曲をモチーフに創作されたアート作品や、フォトグラファーNico Perezにより撮り下ろされた、羊文学のオリジナルハンドプリントなどの写真作品の初販売も実施。さらに、楽曲をモチーフに制作された、ジャンプスーツやマルチクロスなどオリジナルグッズも販売中だ。作品、グッズともに本展でしか手に入らない貴重な機会となっている。

なお、『“ひみつの庭” inspired by 羊文学-12 hugs (like butterflies)』は、事前予約制。詳細は、New Galleryホームページもしくはイープラス購入ページまで。

また、本展オリジナルグッズの一部が、6月18日より羊文学Official Storeにて販売開始。会場で買い逃した人や、遠方で来場が叶わなかった人も、ぜひこの機会にグッズをゲットしよう。

イベント情報

『“ひみつの庭” inspired by 羊文学-12 hugs (like butterflies)』

05/30(木)~07/07(日)東京・New Gallery

チケット購入ページ

https://eplus.jp/himitsunoniwa/

New Gallery OFFICIAL WEBSITE

https://newgallery-tokyo.com/secretgarden/

羊文学Official Store

https://hitsujibungaku-store.jp/

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/