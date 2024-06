バンダイが展開するカプセルトイシリーズ「ガシャポン」から「はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。」が登場!

「バルタン星人」「ゴモラ」「ピグモン」「ウー」の怪獣彫刻を原型にした、味わい深いフィギュアです☆

バンダイ ガシャポン「はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。」

価格:1回800円(税込)

発売予定:2024年9月

対象年齢:15才以上

種類:全4種(バルタン星人、ゴモラ、ピグモン、ウー)

サイズ:全高約70〜100mm

販売店舗:

・全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン⾃販機シリーズ

・バンダイナムコアミューズメントのポータルサイト「ナムコパークス」の公式オンラインストア「ガシャポンオンライン」※予約受付中。別途送料がかかります

ガシャポン「はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。」は、「ウルトラマン」シリーズに登場する人気の怪獣たちを、木彫り風のテイストで再現したフィギュア。

動物たちのありのままの姿を木彫りにする「肖像彫刻」を得意とする彫刻家・はしもとみお氏が、本商品の為に魂がこもるように彫った怪獣たちの彫刻を原型として作られています。

PVC素材で、木のテイストを再現した成型と彩色でリアルに彫刻の質感が再現されているのも特徴。

ラインナップは「バルタン星人」「ゴモラ」「ピグモン」「ウー」と個性的で人気の高い怪獣4種、いずれも木彫りテイストの似合う怪獣ばかりです。

「ウルトラ怪獣」のファンはもちろん、怪獣を知らない方でも欲しくなるような温かみのある仕上がりになっています。

バルタン星人

「ウルトラ怪獣」の代表格と言っても過言ではない「バルタン星人」

木で彫られた、ごつごつとした質感で柔らかな印象に仕上げられています。

サイズは手で握れるほどの大きさ。

童心に帰って、フィギュアで戦いごっこをするのにもちょうどいいサイズです☆

ゴモラ

木彫りで質感も表現された「ゴモラ」のフィギュア。

指や瞳など、細かい部分にも注目です。

置物として飾っておいてもかわいいサイズ感に仕上げられています。

ピグモン

愛嬌のある姿で人気の友好珍獣「ピグモン」

赤と茶色のボディや特徴的な目元など、ディティールにこだわりが光ります。

ウー

真っ白な毛皮に覆われた「ウー」

そのふわふわとした毛並みも、木彫りで巧みに表現されています。

彫刻家・はしもとみお氏について

三重県北部の古い民家にアトリエを構え、動物たちのそのままの姿形を木彫りにする彫刻家、はしもとみお氏。

材料は、クスノキ。

実際にこの世界に生きている、または生きていた子をモデルにし、その子にもう一度出逢えるような彫刻を目指しています。

各地の美術館で、木彫りの動物たちに間近で触れ合える展覧会を開催するほか、世界各地からご依頼を受けての動物たちの肖像制作、フィギュアやオブジェの原型制作や動物たちのイラスト等も手がけています。

コレクションしたくなる、芸術作品のような「ウルトラ怪獣」のフィギュア!

「はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。」は、2024年9月より全国のガシャポン自販機にて販売開始予定です。

ⓒ円谷プロ ⓒはしもとみお

「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です

ⓒBANDAI

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post バルタン星人やピグモンの木彫り風フィギュア!バンダイ ガシャポン「はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。」 appeared first on Dtimes.