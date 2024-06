常田大希率いるMILLENNIUM PARADE初の世界ツアー、東京含む9都市で開催

常田大希率いるMILLENNIUM PARADE(ミレニアムパレード)の世界ライブツアー「WHO AND HOW TOUR 2024」が、東京を含む世界9都市で開催される。

MILLENNIUM PARADE、初の世界ツアーを東京含む9都市で開催

2024年5月、新曲「GOLDENWEEK」とともに、欧米の2大レーベルとの契約と本格的な世界進出を発表したばかりのMILLENNIUM PARADE。初の世界ツアーとなる今回は、メキシコシティ公演を皮切りに、ロサンゼルス、ニューヨーク、トロント、ベルリン、パリ、ロンドン、ユトレヒト、そして東京での公演を予定している。

ツアーファイナルを飾ることとなる東京公演の舞台は、東京・有明の東京ガーデンシアター。日程は12月19日(木)・20日(金)の2daysで、6月17日(月)23時よりチケットのオフィシャル先行受付がスタートしている。

開催概要

MILLENNIUM PARADE 世界ツアー「WHO AND HOW TOUR 2024」

公演スケジュール:

■東京公演

12月19日(木) - 東京・東京ガーデンシアター

12月20日(金) - 東京・東京ガーデンシアター

■世界公演

11月2日 (土) - Lunario del Auditorio Nacional, Mexico City, Mexico

11月4日 (月) - The Fonda Theater, Los Angeles, CA

11月7日 (木) - Irving Plaza, New York, NY

11月9日 (土) - Danforth Music Hall, Toronto, Canada

11月14日 (木) - Festsaal Kreuzberg, Berlin, Germany

11月16日 (土) - Le Trianon, Paris, France

11月18日 (月) - HERE at Outernet, London, UK

11月20日 (水) - TivoliVredenburg Ronda,Utrecht



<東京公演チケット>

オフィシャル先行受付期間:6月17日(月)23:00〜6月23日(日)23:59

チケット取扱:チケットぴあ

