「トムとジェリー」日本初の体験型展覧会が銀座三越で、ふたりの日常を楽しむ展示＆限定グッズ

展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」が、2024年8月7日(水)から8月19日(月)までの期間、銀座三越にて開催される。

「トムとジェリー」誕生85周年を記念した展覧会

ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディのアニメーションシリーズ「トムとジェリー」。「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」は、誕生から85年たった今もなお世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしている「トムとジェリー」の世界観を楽しめる日本初の体験型展覧会だ。

展覧会では、ふたりの関係性や個性的な仲間たちにスポットを当てるユニークな展示やフォトスポットを通して、まるでトムとジェリーの日常に入り込んだような気分になれる。

作品の歴史を辿る展示、遊び心あふれるフォトスポット

会場には、1949年の初公開作品から最新作まで、「トムとジェリー」の歴史や概要をたどる展示を用意。何気ない毎日を笑顔で過ごすトムとジェリー、そして作品に彩りを与えてくれる個性豊かな仲間たちの魅力を存分に体感することができる。思わず笑顔になるような遊び心あふれる写真ブースでは、お馴染みのシーンと共に作品の世界観を楽しんで。

ぬいぐるみバッジやTシャツなど、展覧会限定アイテム

展覧会限定アイテムを含む豊富なグッズも見逃せない。ふたりが笑い合う愛しい姿をモチーフにしたぬいぐるみバッジをはじめ、キーホルダー付きのスマホショルダーストラップ、グラフィック入りTシャツなどが揃う。

詳細

「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」

会期:2024年8月7日(水)〜8月19日(月)

会場:銀座三越 新館 7階 催物会場

住所:東京都中央区銀座4-6-16

展覧会グッズ価格例:

・ぬいぐるみバッジセット 1,760円

・スマホショルダーストラップ 1,760円

・Tシャツ 3,960円(ホワイト / ブラック)



■チケット情報

発売日:2024年6月18日(火)

購入期間:

・前売券:6月18日(火)午前10時〜8月6日(火)午後11時59分

・当日券:8月7日(水)午前10時〜8月19日(月)12:00 ※店頭販売は最終日17:30まで

料金:

・⼀般 / 大学生 当日1,400円(前売1,100円)

・小 / 中 / ⾼校生 :当日 600円(前売400円)

・ ⼀般 / 大学生ペア :当日2,400円(前売2,000円)

・エムアイカード会員(当日券のみ) :一般 / 大学生当日 700円 / 小・中・⾼校生 400円



©TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s24)

外部サイト