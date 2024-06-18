明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０５：００ 米・対米証券投資
０８：５０ 日・貿易統計
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１７：００ ユーロ・経常収支
１８：００ ユーロ・建設支出
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※米国市場が休場（ジューンティーンスデーの祝日）
※トルコ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：コーセル<6905>
※東証グロース上場：ライスカレー<195A>
出所：MINKABU PRESS
０５：００ 米・対米証券投資
０８：５０ 日・貿易統計
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１７：００ ユーロ・経常収支
１８：００ ユーロ・建設支出
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※米国市場が休場（ジューンティーンスデーの祝日）
※トルコ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：コーセル<6905>
※東証グロース上場：ライスカレー<195A>
出所：MINKABU PRESS