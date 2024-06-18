明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０５：００　米・対米証券投資
０８：５０　日・貿易統計
０８：５０　日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札
１５：００　英・消費者物価指数
１５：００　英・小売物価指数
１６：１５　日・訪日外国人客数
１７：００　ユーロ・経常収支
１８：００　ユーロ・建設支出
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００　米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※米国市場が休場（ジューンティーンスデーの祝日）
※トルコ市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：コーセル<6905>
※東証グロース上場：ライスカレー<195A>

出所：MINKABU PRESS