明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０５：００ 米・対米証券投資

０８：５０ 日・貿易統計

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１５：００ 英・消費者物価指数

１５：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１７：００ ユーロ・経常収支

１８：００ ユーロ・建設支出

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

※米国市場が休場（ジューンティーンスデーの祝日）

※トルコ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：コーセル<6905>

※東証グロース上場：ライスカレー<195A>



出所：MINKABU PRESS