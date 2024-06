英国の著作権管理団体、Phonographic Performance Limited(PPL)が、今週、2023年英国で最も聴かれたアーティストと曲のランキングを発表した。ラジオやテレビをはじめ、店舗、バー、レストラン、ジムなど公共の場で流れた音楽を集計したところ、2023年最も人気があったアーティストはエド・シーランだったという。シーランがこのランキングで1位に輝くのは、9年間で7回目だった。

A full breakdown of the Most Played artists for 2023 is below. Congratulations to everyone who made the list. 1 @edsheeran 2 @taylorswift13 3 @DUALIPA 4 @CalvinHarris 5 @davidguetta 6 @eltonofficial 7 @Coldplay 8 @Tom_Grennan 9 @Harry_Styles 10 @Madonna pic.twitter.com/XglWrBG04O

Congratulations to @MileyCyrus who topped the Most Played Track charts for 2023 with her song 'Flowers'. @edsheeran, @LewisCapaldi, @taylorswift13 and @DUALIPA also had top five hits across the UK in 2023.



You can read the full list here:https://t.co/zgaxGxKVSj pic.twitter.com/9DZa5zlXNb