ヒルトン広島『PEANUTS』コラボスイーツビュッフェ「SNOOPY’S Summer Carnival(スヌーピーズ サマーカーニバル)」

価格:1人 4,250円(税・サ込)/お子様(6〜12歳)2,130円(税・サ込)

開催期間:2024年7月6日(土)〜9月16日(月・祝) の土・日・祝日限定

開催時間:15:00〜17:00

会場:ヒルトン広島6F オールデイダイニング「モザイク」

ヒルトン広島6階にある、オールデイダイニング「モザイク」にて『PEANUTS』との初コラボレーションスイーツビュッフェ「SNOOPY’S Summer Carnival」を土・日・祝日限定で開催!

夏祭りや『PEANUTS』キャラクターからインスパイアされた約20種類のスイーツと8種類のセイヴォリーを楽しめます。

「スヌーピー」と仲間たちが楽しむ夏のサーカスや移動遊園地から着想を得た空間には、「スヌーピー」と仲間たちとの夏の思い出を撮影できるフォトジェニックなデコレーションやフォトスポットを設置。

「スヌーピー」と仲間たちと一緒に、甘く楽しいサマーカーニバルを満喫できます☆

スヌーピー・オン・ステージ

ストロベリーショートケーキの上に「スヌーピー」を模ったクッキーを乗せたスイーツ。

ふわふわのスポンジにオレンジ風味のコアントローシロップを染み込ませ、まるでサーカスのステージのような華やかなデコレーションと、大きな「スヌーピー」のトッピングが目を引く一品です。

チャーリー・ブラウンのジグザグムース

鮮やかなイエローカラーにジグザク模様で「チャーリー・ブラウン」の服を表現したムース。

マンゴームースの中にオレンジとカルダモンのジュレを織り交ぜた、爽やかな味わいのスイーツです。

スヌーピーと仲間たちのチョコチップミントケーキ

カラフルなチョコレートがトッピングされたチョコチップ入りミントフレーバーのムースケーキ。

「スヌーピー」の仲間たちが着ている洋服の柄が、チョコレートでデザインされています。

サーカステント

まるでサーカステントのようなフォルムのパイナップルのパウンドケーキ。

ストロベリーとカモミール風味のクリームでコーティングし、苺とブルーベリーがトッピングされています。

レインボーファイヤーワーク

カラフルなスポンジの層をバナナ味のバタークリームでサンドしたケーキ。

カラフルチョコレートで夏の夜空を彩る花火をイメージしています。

ウッドストックのルートビア風ポップコーンチョコレートケーキ

シナモンとジンジャーなどのスパイスを利かせたバニラムースをチョコでコーティング。

ルートビアの泡に見立てたポップコーンと「ウッドストック」のマカロンがフォトジェニックな一品です。

夏の青空ゼリー

ライチとヨーグルトのゼリー。

夏の澄み切った青空をイメージしたグラススイーツです。

スヌーピーのカーニバルグルメ

パイナップルのキャラメリゼ入りバニラのババロア。

骨の形に模られたチョコレートが印象的です。

スヌーピーズハウス

クッキーとチョコレートでスヌーピーの家を再現した「スヌーピーズハウス」

パッションフルーツ味のカップケーキに、クリーミーなマスカルポーネクリームを絞ったスイーツメニューです。

ピエロの帽子シュー

ピエロの帽子をイメージした「ピエロの帽子シュー」

濃厚なディプロマットクリームを詰めたプチシューの上に小さなコーンが乗せてあります。

お気に入りのチョコチップクッキー

「スヌーピー」や仲間たちも大好きなチョコチップクッキー。

ザクザクとして食感が楽しめる焼き菓子です。

桃とマスカットのタルト

夏が旬のフルーツを使ったタルト。

桃やマスカット、ブドウなどがたっぷりトッピングされたボリューミーなタルトです。

”屋台”をイメージしたライブステーション

夏祭りの定番である”屋台”をイメージしたライブステーションに、出来立てのスイーツやセイヴォリーが多数登場。

夏祭り気分をより一層盛り上げます。

バター香るポップコーンにキャラメルを和えた「キャラメルポップコーン」や、夏祭りらしさあふれる「かき氷」

ポップコーンやマシュマロをトッピングした「アイスクリーム」も登場します。

そのほか、お口の中でパチパチはじける綿あめ「パチパチコットンキャンディー」なども展開。

スイーツに加え、8種類のセイヴォリーも多彩なラインナップで提供されます。

ソーセージ、オニオン、チーズで用意される「スヌーピーのお気に入りピザ」や、「アメリカンドッグ」、「ホットドッグBBQマヨネーズ」に加え、爽やかな「スイカのサマーパンチ」などをゆったりと堪能できます☆

キャラクターらしさ、夏らしさあふれるメニューが展開される、夏のサーカスや夏祭りをイメージした『PEANUTS』とのコラボレーションスイーツビュッフェ。

ヒルトン広島にて2024年7月6日から9月16日 の土・日・祝日限定で開催される「SNOOPY’S Summer Carnival」の紹介でした☆

