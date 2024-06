アダストリアが展開する「niko and ...(ニコアンド)」は、スーパーミステリー・マガジン「ムー」とのコラボレーション雑貨やアパレルの一部商品を、6月14日より 「niko and ...」公式WEBストア .st(ドットエスティ)にて、先行予約を開始する。「niko and ...」× 雑誌「ムー」雑誌「ムー」は1979年10月から「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ねている国民的オカルト雑誌。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「怪しいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界のオカルトファンから愛され続けている。

今回のコラボレーションは雑誌「ムー」創刊45周年を記念した、「niko and ...」だけのユニークな企画。コラボレーションアイテムは、雑誌「ムー」の愛読者であり、本誌では『Bar未確認』を連載中の「石原まこちん」氏描き下ろしのユニークでかわいいUMAたちのアートに加え、雑誌「ムー」本誌で実際のカバーアートを手掛けている「zalartworks」氏描き下ろしの表紙風アートを使用した商品を展開する。「ムー」とのコラボアイテム夏の休暇にあわせて、キャリーケースやバッグの目印となる「ラゲージタグ」や、航空券やパスポートをまとめて収納できる「パスポートケース」など、旅行時に便利なアイテムが登場。「ムー」とのコラボアイテムUFO型の「コインバンク」や「カレー皿」は実用性に加え、オブジェとして飾るとインテリアのアクセントにも。UFO型コインバンクUFO型コインバンクの価格は3,960円。カレー皿 オーバルカレー皿 UFOカレー皿の価格は、オーバル1,980円、UFO2,200円「ムー」とのコラボアイテムシャツやTシャツ(全4種、4,950円)、キャップ(全3種、3,630円)などのメンズアパレルや服飾雑貨もラインアップ。トイレマットペーパーカバー「niko and ...」のコラボ企画としては初となる、「トイレマット」(2,200円)や「ペーパーカバー」(2,750円)は自宅のお手洗いがユニークな空間になること間違いなし。「niko and ...」× 雑誌「ムー」コラボレーションの予約発売は、6月14日10:00より順次開始。公式WEBストア .stのみで行う。なお、一部商品の先行予約販売で、予約上限に達し次第終了となる。本発売は7月12日10:00より順次開始。取扱い店舗は全国の「niko and ...」、海外店舗(香港、台湾、中国大陸、タイ)、公式WEBストア .st(ドットエスティ)、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion。店舗によって発売日が異なる場合あり。