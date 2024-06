ジュンス、日本で初開催の「ENA K POP UP CHART SHOW」に出演決定！

8月6日(火)・7日(水)に横浜・ぴあアリーナ MMにて開催される「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」にジュンス(XIA)の出演が決定した。ENAはさまざまな人気番組やコンテンツを保有する韓国のケーブルテレビチャンネルだ。「K-POP UP CHART SHOW」は、同局で6月にスタートした新たな“月刊音楽芸能番組”となっており、ポップアップ形式の新しいフォーマットを活用し、視聴者に見る楽しさと聞く楽しさの両方を提供する。第1回の放送は大注目を集めた。

「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」はその記念すべき第1回目の番組ライブだ。ジュンスの出演は6日に決定した。彼は12日に、作詞に参加したデジタルシングル「21番目の季節が君を待つから」を発売。5日に公開された初コンサート実況映画「XIA CONCERT MOVIE CHAPTER1:RECREATION」「XIA 2024 ENCORE CONCERT Chapter 1 : Recreation」も大いに話題となった。なお、現在出演が決定しているアーティストは6日が、BTOB、n.SSign、ONEUS、PURPLE KISS、TIOT、ジュンス、7日が、AB6IX、BUSTERS、BIGBANGのD-LITE、OH MY GIRL、ONF、DXTEEN、IS:SUEとなっている。そのほかの出演アーティストは決定次第発表される予定だ。チケットは、チケットぴあにて先行抽選予約を6月20日(木)まで受付中。詳しくはオフィシャルサイトにて確認することができる。

■公演概要

「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」

【日時】

2024年8月6日(火)開場17:00/開演19:00

2024年8月7日(水)開場17:00/開演19:00



【会場】

ぴあアリーナMM



【出演】

8月6日:BTOB(チャンソプ、ソンジェの出演はございません)、n.SSign、ONEUS、PURPLE KISS、TIOT、ジュンス(XIA) and more



8月7日:AB6IX、Busters、D-LITE、OH MY GIRL、ONF、DXTEEN、IS:SUE and more



【チケット料金】

15,000円(全席指定/税込)



【チケット購入サイト】

チケットぴあ



【受付期間】

・ぴあオフィシャル先行(抽選)

2024年6月5日(水)15:00〜6月20日(木)23:59

※当選発表:6月25日(火)18:00頃

※3歳以下入場不可。4歳以上は座席(チケット)が必要

※お1人様2枚まで購入可、リセール不可



主催:DoubleU C&C CO. / DoubleU C&C JAPAN CO.

主管:ENA / DoubleU C&C CO.

制作・運営:ぴあ株式会社



<お問い合わせ>

ライブインフォメーション:0570-017-230(平日12:00〜15:00)



