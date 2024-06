宅配ピザチェーン「PIZZA-LA(ピザーラ)」の期間限定メニューとして、夏の新クォーターピザ「ローストビーフのグルメクォーター」が登場!

ローストビーフをたっぷりトッピングした「ローストビーフの贅沢ピザ」や「フォルマッジ ロッソ」「テリヤキチキン」「ペパロニラバー」を合わせた、新作と定番人気ピザが楽しめる1枚です☆

PIZZA-LA(ピザーラ)「ローストビーフのグルメクォーター」

価格:M・2,480円(税込) / L・3,980円(税込)

発売日:2024年6月20日(木)〜期間限定

内容:1)ローストビーフの贅沢ピザ、2)フォルマッジ ロッソ、3)テリヤキチキン、4)ペパロニラバー

販売店舗:全国のPIZZA-LA店舗

「PIZZA-LA」から、夏の新クォーターピザ「ローストビーフのグルメクォーター」が登場!

ピザーラ初となる、ローストビーフをたっぷりトッピングした「ローストビーフの贅沢ピザ」をラインナップした季節限定のクォーターピザです。

世界のいろいろなナチュラルチーズを味わえる「フォルマッジ ロッソ」、不動の人気No.1「テリヤキチキン」、熟成サラミの旨みがクセになる「ペパロニラバー」の味わいが一度に楽しめます☆

ナゲットミックスプレゼントキャンペーン

通常価格:480円(税込)

開催期間:2024年6月20日(木)〜11月10日(日)

内容:ピザーラナゲット 3個、ローステッドポテト 5本入

「ローストビーフのグルメクォーター」を注文された方を対象に「ナゲットミックス」、または「お好きなドリンク(ピザMサイズで2本・Lサイズで3本)」がもらえるお得なキャンペーンを期間限定で実施。

「ナゲットミックス」は、人気のピザーラナゲットと、オリジナルのローステッドポテトを組み合わせた、ピザのお供に嬉しい組み合わせになっています。

ピザーラのローステッドポテトは、一口サイズのほくほくハッシュドポテトの味わいが大人気の一品です!

※クーポン・テイクアウト等割引サービスとの併用はできません

※インターネットからの注文はピザーラ公式サイトでのみ利用可能です

「ローストビーフのグルメクォーター」注目ピザ1「ローストビーフの贅沢ピザ」

価格:P・2,740円(税込)/M・3,180円(税込)/L・5,240円(税込)

やわらかくしっとりと仕上げたロースビーフをたっぷり使った「ローストビーフの贅沢ピザ」

ローストビーフに合わせた特製のシャリアピンソースは、玉ねぎの甘みを活かして、赤ワイン・ビーフブイヨンなどでビーフの旨みを引き立てる贅沢な味わいのソースです。

ローストビーフ、特製シャリアピンソース、マスカルポーネチーズなど、食べた瞬間に広がる贅沢な味わいを堪能できます。

「ローストビーフのグルメクォーター」注目ピザ2「フォルマッジ ロッソ」

価格:P・2,580円(税込)/M・2,980円(税込)/L・4,800円(税込)

「フォルマッジ ロッソ」は、その名の通り”チーズ”が楽しめる1枚です!

トマトソースをベースに、とろ〜りミルキーな「イタリア産水牛モッツァレラ」、芳醇で上質な「スイス産ラクレットチーズ」、さわやかクリーミーな「安曇野で作られたクリームチーズ」、コク深い「アメリカ産レッドチェダーチーズ」が使用されています。

世界のナチュラルチーズを贅沢に使用した、箱を開けた瞬間にチーズが香る、チーズを味わうためのピザです。

ローストビーフがたっぷり楽しめる期間限定の贅沢ピザ!

2024年6月20日より期間限定で販売される、PIZZA-LA「ローストビーフのグルメクォーター」の紹介でした☆

※販売期間・価格は予告なく変更する場合があります

※写真はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「フォルマッジ ロッソ」など4品を合わせた贅沢ピザ!PIZZA-LA「ローストビーフのグルメクォーター」 appeared first on Dtimes.