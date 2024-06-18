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気象台は、午後2時53分に、洪水警報を熱海市、伊東市、西伊豆町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・熱海市、伊東市、西伊豆町に発表

伊豆、東部、西部では、18日夜のはじめ頃まで土砂災害に、18日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。伊豆、東部では、18日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■熱海市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■三島市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■伊東市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方に警戒
　1時間最大雨量　60mm

■下田市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■裾野市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■伊豆市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■伊豆の国市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■東伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■河津町
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　90mm

■南伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■松崎町
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■西伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■函南町
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■清水町
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■長泉町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒