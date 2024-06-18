【洪水警報】静岡県・熱海市、伊東市、西伊豆町に発表
気象台は、午後2時53分に、洪水警報を熱海市、伊東市、西伊豆町に発表しました。
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伊豆、東部、西部では、18日夜のはじめ頃まで土砂災害に、18日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。伊豆、東部では、18日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■熱海市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■三島市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■伊東市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方に警戒
1時間最大雨量 60mm
■下田市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■裾野市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■伊豆市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■伊豆の国市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■東伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■河津町
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 90mm
■南伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■松崎町
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■西伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■函南町
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■清水町
□大雨警報
・土砂災害
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■長泉町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
18日夜のはじめ頃にかけて警戒