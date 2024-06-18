【Luminasta「緋村剣心」／きゅるみー ミニフィギュア「緋村剣心・四乃森蒼紫」】
秋頃 発売予定

　セガは、プライズフィギュア「Luminasta 緋村剣心」及び「きゅるみー ミニフィギュア 緋村剣心・四乃森蒼紫」を秋頃に全国のアミューズメント施設などで展開する。

　セガプライズのフィギュアシリーズから、TVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」が登場。気迫を纏い刀を向ける「Luminasta 緋村剣心」と、かわいく首をかしげた姿が特徴の「きゅるみー ミニフィギュア 緋村剣心・四乃森蒼紫」がラインナップされている。

　今回は、商品の一部が先行で公開されており、さらなる続報が予定されている。

【Luminasta 緋村剣心】 【きゅるみー ミニフィギュア 緋村剣心・四乃森蒼紫】

(C)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」製作委員会