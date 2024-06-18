TVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」のフィギュアが秋頃「セガプライズ」より登場！「Luminasta」と「きゅるみー」がラインナップ
【Luminasta「緋村剣心」／きゅるみー ミニフィギュア「緋村剣心・四乃森蒼紫」】
秋頃 発売予定
秋頃 発売予定
セガは、プライズフィギュア「Luminasta 緋村剣心」及び「きゅるみー ミニフィギュア 緋村剣心・四乃森蒼紫」を秋頃に全国のアミューズメント施設などで展開する。
セガプライズのフィギュアシリーズから、TVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」が登場。気迫を纏い刀を向ける「Luminasta 緋村剣心」と、かわいく首をかしげた姿が特徴の「きゅるみー ミニフィギュア 緋村剣心・四乃森蒼紫」がラインナップされている。
今回は、商品の一部が先行で公開されており、さらなる続報が予定されている。【Luminasta 緋村剣心】 【きゅるみー ミニフィギュア 緋村剣心・四乃森蒼紫】
【2024秋 #セガプライズ 新作速報】- セガプラザ公式 (@seganewsnavi) June 18, 2024
TVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」のフィギュアが秋頃登場決定！一部を先行ご紹介✨続報をお楽しみに👀
◆Luminasta “緋村剣心”
◆きゅるみー ミニフィギュア
“緋村剣心・四乃森蒼紫”#るろうに剣心 #るろ剣#Luminasta #きゅるみー pic.twitter.com/B2N8dufmg6
(C)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」製作委員会