【ライブレポート】ENHYPEN『2024 Weverse Con Festival』に出演！爽やかさとダークファンタジーで魅了

■ニューアルバム『ROMANCE : UNTOLD』発売のサプライズ発表にファン熱狂

ENHYPENが6月16日、韓国・仁川インスパイアエンターテインメントリゾートで開かれた『2024 Weverse Con Festival』に出演。 Weverse ParkとWeverse Con、パク・ジニョンのトリビュートステージなどすべてに参加し、計16のステージで多彩な魅力を発揮した。

野外公演で爽やかなステージであるWeverse Parkにて大きな歓声を受けたENHYPENは、「Sweet Venom」「Bite Me」「Blockbuster」「Orange Flower」「Polaroid Love」をバンドバージョンに編曲し、青春の熱気を届けた。メンバーたちはフェスティバルの魅力、公演の楽しみ方などを語り、観客たちとひとつになった。

ENHYPENの夜は、ダークファンタジーそのものだった。室内公演であるWeverse Conでは、NI-KIのパワフルなソロパフォーマンスを皮切りに、「Chaconne」「Still Monster」など7曲を披露。さらに、HYBEオリジナルストーリー「DARK MOON(黒の月)」シリーズのオリジナルサウンドトラック「Criminal Love」「Fatal Trouble」「One In A Billion」を次々と披露し、魅惑的ながらもカリスマあふれるパフォーマンスと、曲の雰囲気を生かした表情で、観客を惹きつけるステージを完成させた。

ENHYPENは、2024年のトリビュートステージの主役であるパク・ジニョンとのコラボステージでも、毎曲登場と同時に爆発的な歓声を呼び起こし、存在感を輝かせた。「Behind you」を切ない声に豊かな感性を込めて熱唱し、余韻を抱かせ、JAYはハイレベルなギターを持って登場し、「Lie」を歌いながら、低音ラップと甘美な声でパク・ジニョンとハーモニー作り上げた。また、ENHYPENは、「She was pretty」で美しいダンスラインとセクシーさが感じられる歌声を届けた。

さらに、ENHYPENはこの日の公演中に「7月12日、僕たちの2nd Studio ALBUM『ROMANCE : UNTOLD』が発売される。歌が良いので、たくさん楽しんでほしい」と、あたらしいアルバムのニュースをサプライズ発表し、ファンを熱狂させた。

公演の最後には「Only If You Say Yes」という文字と謎の音楽も登場し、好奇心を掻き立てた。

リリース情報

2024.07.16 ON SALE

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD』

※韓国発売:7月12日

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/