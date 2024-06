nana’s green tea(ナナズグリーンティー)が、夏の日差しにきらめく季節限定スイーツ「柚子わらび餅パフェ」と季節限定ドリンク「柚子ソーダ」を期間限定で販売!

季節限定フードメニューには、ピリ辛風味が食欲をそそる「天然鮪のキムチ納豆どんぶり」と「鶏そぼろキムチどんぶり」が登場します☆

nana’s green tea(ナナズグリーンティー)「2024年夏メニュー 」

販売期間:2024年7月1日(月)〜 ​8月27日(火)

販売店舗:nana’s green tea全国70店舗

※一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります

グリーンティーを、モダンなスタイルで提供する新しいタイプの和製ファーストフードカフェ「nana’s green tea(ナナズグリーンティー)」

nana’s green teaに、国産柚子の爽やかな酸味が味わえるスイーツ「柚子わらび餅パフェ」と、ドリンク「柚子ソーダ」が期間限定で登場します!

さらに季節限定フードメニューとして、和歌山県那智勝浦港で獲れた鮪・鶏そぼろを使用した2種のピリ辛どんぶり「天然鮪のキムチ納豆どんぶり」と「鶏そぼろキムチどんぶり」がラインナップ☆

柚子わらび餅パフェ

価格:1,300円(税込)

国産柚子の爽やかな酸味と、もちもち食感のわらび餅の甘さで夏を楽しむ、きらめきゆらぐ夏パフェ。

柚子ソースがかかったソフトクリームや柚子シャーベットが、火照った身体をクールダウンしてくれます。

柚子の香りで、夏のすっきりとしたカフェタイムを楽しめるグラスデザートです。

柚子ソーダ

価格: Mサイズ 620円/ Lサイズ 720円(税込)

国産柚子の自然でしっかりとした酸味と、しゅわっとした炭酸の喉越しで楽しむ夏ソーダ。

ミントをのせて、夏にぴったりの爽やかな味わいに仕上げられた一杯です。

透き通った柚子の黄色と、ミントグリーンが見た目にも涼しい、この時期だけの味わいを楽しめます。

天然鮪のキムチ納豆どんぶり

価格:1,400円(税込)

オリジナルの漬けダレで漬け込んだ天然鮪と、キムチ・納豆・夏野菜を合わせた、夏のさっぱりどんぶり。

しっかり味が付いた天然鮪の濃厚な口当たりと、納豆の相性は抜群です。

夏野菜とキムチをのせて、ピリ辛でさっぱりとしたメニュー。

ほんのり効かせたごま油の香りが、より食欲をそそります。

ひとつひとつの食材を味わうのもよし、全体を混ぜて食べてもおいしく食べることができるどんぶりです☆

鶏そぼろキムチどんぶり

価格:1,300円(税込)

甘辛く煮込んだ鶏そぼろとキムチを組み合わせた、夏におすすめのピリ辛どんぶり。

ほんのり香るごま油の香ばしさと、鶏そぼろの甘辛い醤油の風味、ピリ辛キムチの取り合わせが、暑い季節にも食欲をそそります。

卵黄をくずしてご飯と鶏そぼろを絡めると、まろやかな味わいに。

定番の鶏そぼろどんぶりをアレンジした、夏限定の味わいを楽しめます。

柚子とわらび餅の夏限定パフェ、柚子の涼やかソーダドリンクと、2種のピリ辛どんぶりが季節限定で登場。

nana’s green teaにて2024年7月1日より販売される「夏メニュー」の紹介でした☆

