TOMORROW X TOGETHER、初のVRコンサートがソウルで開催決定…ポスター＆予告映像を公開

TOMORROW X TOGETHERが新しいフォーマットのコンサートでファンに会う。TOMORROW X TOGETHERは本日(18日)、「HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」(以下、「HYPERFOCUS」)の開催を知らせ、公演のポスターと予告映像を公開した。星が降り注ぐ砂漠を背景に制作されたポスターは、ファンタジーな雰囲気を漂わせる。メンバーたちは白い衣装を着こなし、まるで童話の中に登場する王子様のようなビジュアルを披露した。ポスターと共に公開された予告映像では、巨大な光柱と共にメンバーたちが登場し、6thミニアルバム「minisode 3:TOMORROW」のタイトル曲「Deja Vu」のパフォーマンスの一部が公開され、ファンの注目を集めた。

<HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT> in the U.S.



Tickets On Sale: 2024/07/17

Seoul, Los Angeles, Buena Park, Houston, Chicago and New York!

https://t.co/2VRJs9J6A9#TOMORROW_X_TOGETHER #TXT #HYPERFOCUS #TXT_VRconcert #VRConcert #AmazeVRConcert pic.twitter.com/frq0oHQAQz