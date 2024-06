【子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 2024-2025】6月21日 発売予定価格:1,870円

講談社は、ガイドブック「子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 2024-2025」を6月21日に発売する。価格は1,870円。

本書は、子連れでパークに行く時に知っておきたい最新情報を1冊にまとめたガイドブックの2024-2025版。キッズメニューの一覧や、オムツ替えできるトイレの場所など、保護者の「知りたい!」がつめこまれた内容はそのままに、6月6日に東京ディズニーシーにグランドオープンしたばかりの新テーマポート・ファンタジースプリングス特集が追加されている。

「子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 2024-2025」概要

新テーマポート「ファンタジースプリングス」特集

「アナと雪の女王」をテーマにした「フローズンキングダム」、「塔の上のラプンツェル」をテーマにした「ラプンツェルの森」、「ピーター・パン」をテーマにした「ピーターパンのネバーランド」の3つのエリアにあるアトラクションやレストラン、そしてフォトスポットなど、子どもと一緒に楽しむ方法を詳しく紹介。

2大付録

2大付録は、ブックインブック「子どもと楽しむ満喫ガイド」とディズニーキャラクター&インデックス100枚シール。

切り離して持ち歩けるブックインブックは、人気アトラクション、大好きメニューなどの5つのテーマと子連れでパークを満喫するための10のテクニックを掲載。両パークのMAPもついている。また、キャラクターシールは好きなところに、インデックスシールはガイドブックに貼るなどして楽しめる。

(C)Disney (C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.