ASUS、Snapdragon X Elite搭載のCopilot+ PC「Vivobook S 15」を発売
ASUS JAPANは6月18日、Qualcomm Snapdragon X Eliteを搭載したCopilot+ PC「ASUS Vivobook S 15 S5507QA」を発売した。32GBメモリモデルと、16GBメモリモデルの2機種を用意し、価格は前者が249,800円、後者が229,800円。なお16GBメモリモデルの発売は6月下旬を予定する。
ASUS Vivobook S 15 S5507QA。製品は5月21日に発表されている
ASUS Vivobook S 15 S5507QAは、オンデバイスでのAI処理を担当するNPU（ニューラル・プロセッシング・ユニット）・Qualcomm Hexagon NPUを内蔵したQualcomm Snapdragon X Elite搭載ノートPC。Hexagonは45TOPS（1秒間に45兆回を超える演算性能）もの処理能力を備え、AI機能「Windows Copilot」をはじめとしたAIアプリの複雑な処理をデバイス上で行える。
ディスプレイは16：9アスペクト比の有機ELディスプレイで、解像度は2,880×1,620ドット。Dolby VisionやDCI-P3 100%をサポートし、DisplayHDR True Black、PANTONE、TUV Rheinlandの認証も取得する。このほかインタフェースも豊富に備え、最新の無線LAN規格であるWi-Fi 7にも準拠する。
キーボードにはCopilotキーを用意し、マイクロソフトの生成AI機能「Copilot in Windows」を起動できる。RGBバックライトによるライティングも可能だ。
カラーはクールシルバー
キーボード面
バッテリー駆動時間は独自試験で約18時間（ファンモードをスタンダードモード、ディスプレイ輝度を150cd/平方メートル、電源モードをトップクラスの電力効率に設定し、フルHDの動画を連続再生）となり、JEITA測定法による数値は未発表（測定中）。約49分で60％を充電できる高速充電も備える。
本体は米国軍用規格のMIL-STD 810Hに準拠。サイズはW352.6×D226.9×H14.7〜15.9mm、重さは約1.42kg。
本体側面。厚みは14.7〜15.9mm
○ASUS Vivobook S 15 S5507QAの主な仕様
OS：Windows 11 Home 64bit
CPU：Snapdragon X Elite X1E-78-100
NPU：Qualcomm Hexagon NPU 45TOPS
メモリ：32GB／16GB
ストレージ：1TB（PCI Express 4.0 ×4接続 NVMe/M.2）
グラフィックス：Qualcomm Adreno GPU（CPU内蔵）
光学ドライブ：―
ディスプレイ：15.6型 OLED（有機EL、2,880×1,620ドット）
通信：Wi-Fi 7（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be）、Bluetooth 5.3
インタフェース：HDMI×1、USB 4.0（Type-C／Power Delivery対応）×2、USB 3.2（Type-A／Gen1）×2、MicroSDカードリーダー×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
生体認証：顔認証（Windows Hello対応）
サイズ：W352.6×D226.9×H14.7〜15.9mm
重さ：約1.42kg
バッテリー駆動時間：約18時間（独自試験）
カラー：クールシルバー
ASUS Vivobook S 15 S5507QA。製品は5月21日に発表されている
ディスプレイは16：9アスペクト比の有機ELディスプレイで、解像度は2,880×1,620ドット。Dolby VisionやDCI-P3 100%をサポートし、DisplayHDR True Black、PANTONE、TUV Rheinlandの認証も取得する。このほかインタフェースも豊富に備え、最新の無線LAN規格であるWi-Fi 7にも準拠する。
キーボードにはCopilotキーを用意し、マイクロソフトの生成AI機能「Copilot in Windows」を起動できる。RGBバックライトによるライティングも可能だ。
カラーはクールシルバー
キーボード面
バッテリー駆動時間は独自試験で約18時間（ファンモードをスタンダードモード、ディスプレイ輝度を150cd/平方メートル、電源モードをトップクラスの電力効率に設定し、フルHDの動画を連続再生）となり、JEITA測定法による数値は未発表（測定中）。約49分で60％を充電できる高速充電も備える。
本体は米国軍用規格のMIL-STD 810Hに準拠。サイズはW352.6×D226.9×H14.7〜15.9mm、重さは約1.42kg。
本体側面。厚みは14.7〜15.9mm
○ASUS Vivobook S 15 S5507QAの主な仕様
OS：Windows 11 Home 64bit
CPU：Snapdragon X Elite X1E-78-100
NPU：Qualcomm Hexagon NPU 45TOPS
メモリ：32GB／16GB
ストレージ：1TB（PCI Express 4.0 ×4接続 NVMe/M.2）
グラフィックス：Qualcomm Adreno GPU（CPU内蔵）
光学ドライブ：―
ディスプレイ：15.6型 OLED（有機EL、2,880×1,620ドット）
通信：Wi-Fi 7（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be）、Bluetooth 5.3
インタフェース：HDMI×1、USB 4.0（Type-C／Power Delivery対応）×2、USB 3.2（Type-A／Gen1）×2、MicroSDカードリーダー×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
生体認証：顔認証（Windows Hello対応）
サイズ：W352.6×D226.9×H14.7〜15.9mm
重さ：約1.42kg
バッテリー駆動時間：約18時間（独自試験）
カラー：クールシルバー