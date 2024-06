大ヒット映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(2023)に続く新作映画の日本公開日が、2026年4月24日に決定した。任天堂株式会社の代表取締役フェローを務める宮本茂がX(旧Twitter)で発表した。

2024年3月、任天堂は『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の新作映画を。シリーズ2作目でも任天堂と米イルミネーションの共同製作となり、アメリカでは2026年4月3日の公開が決定していた。

このたび任天堂のXに登場した宮本は、6月18日23時より放送されるプレゼンテーション映像「Nintendo Direct」に先がけて、「その前にひとつお知らせをさせてください」と投稿。『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』新作映画が2026年4月24日に決定したと伝えた。

宮本です。今晩はNintendo Directの放送がありますが、その前にひとつお知らせをさせてください。

スーパーマリオの新たなアニメ映画の日本での公開日が2026年4月24日に決まりました。楽しい映画になるように、イルミネーションのチームと一緒に取り組んでいますので、引き続き楽しみにしてください。 - 任天堂株式会社 (@Nintendo)

新作映画では、前作で監督を務めたアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが続投。3月時点の発表では物語の内容は明らかにされなかったが、パリのイルミネーションスタジオではアーティストたちが作業にあたっていることが伝えられていた。

世界興収13億万ドルを突破し、2023年公開映画No.2を獲得した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』。その新作とだけあり、期待が高まるばかりだ。なお「Nintendo Direct」では、Nintendo Switch向けソフトの情報が発表されるとのこよ。

『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は2026年4月24日劇場公開。

The post first appeared on .