「シン・エヴァンゲリオン劇場版」より司令服姿の「渚カヲル」プライズフィギュア第2弾が11月登場
【シン・エヴァンゲリオン劇場版 Luminasta “渚カヲル”司令服Ver.2】
11月より展開予定
(C)カラー
11月より展開予定
セガは、プライズフィギュア「シン・エヴァンゲリオン劇場版 Luminasta “渚カヲル”司令服Ver.2」を11月より展開する。
本商品は、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場する、司令服に身を包んだ「渚カヲル」フィギュアの第2弾。司令室を思わせるジオラマ風の椅子が付属する。なお、登場時期の詳細や取り扱い店舗などは公式サイト「セガプラザ」にて順次公開される予定だ。
【2024秋 セガプライズ 新作速報】- セガプラザ公式 (@seganewsnavi) June 18, 2024
シン・エヴァンゲリオン劇場版
Luminasta
“渚カヲル” 司令服Ver.2
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ネルフ司令としての制服に身を包んだ「渚カヲル」のフィギュア第2弾が秋頃登場決定！#エヴァンゲリオン #eva #セガプライズ #Luminasta pic.twitter.com/ZtqTp6wLVH
2024年11月、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』から「渚カヲル」のフィギュアがゲームセンターに登場！ https://t.co/sRXkplaeQ1 #evainfo- エヴァインフォ公式 (@eva_information) June 18, 2024
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