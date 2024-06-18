【シン・エヴァンゲリオン劇場版 Luminasta “渚カヲル”司令服Ver.2】11月より展開予定

セガは、プライズフィギュア「シン・エヴァンゲリオン劇場版 Luminasta “渚カヲル”司令服Ver.2」を11月より展開する。

本商品は、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場する、司令服に身を包んだ「渚カヲル」フィギュアの第2弾。司令室を思わせるジオラマ風の椅子が付属する。なお、登場時期の詳細や取り扱い店舗などは公式サイト「セガプラザ」にて順次公開される予定だ。

(C)カラー

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※店舗により従来の営業日・営業時間等異なる場合がございます。

※景品は各店舗にて無くなり次第終了となります。