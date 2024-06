U-KISS、13thミニアルバム「LET′S GET STARTED」ハイライトメドレーを公開

U-KISSが、ニューアルバムのハイライトメドレーを公開し、カムバックの雰囲気を盛り上げた。U-KISSは本日(18日)0時、公式YouTubeチャンネルに13thミニアルバム「LET'S GET STARTED」のハイライトメドレーを掲載した。公開された映像には、タイトル曲「Stay with me」をはじめ、「Love is You」「Beautiful you are」「Morse code」「Man Man Ha Ni(2024 Ver.)」など5曲の音源の一部が収録されており、それぞれの曲名が記載されたLPレコードで、叙情的な雰囲気を醸し出す。

ニューアルバムには、恋愛ファンタジーの主人公になったような歌詞を表現したダンスポップジャンルの「Love is You」をはじめ、U-KISS流の愛の告白を込めたミディアムテンポのアコースティックポップバラード「Beautiful you are」、理解できるようで理解できない女性の行動と心を、モールス信号になぞらえたテクノポップジャンルの「Morse code」、2009年に発売されたU-KISSのメガヒット曲「Man Man Ha Ni」をトレンディにリバイバルして再解釈した「Man Man Ha Ni(2024 Ver.)」が収録される。特に、タイトル曲「Stay with me」は、爽やかなロックサウンドが魅力的なダンス曲で、片思いは苦しいが、その感情を手放せない気持ちを歌詞に込めた。曲の終盤に進むにつれて感情が盛り上がっていく。「LET'S GET STARTED」は、今年デビュー16周年を迎えたU-KISSが、同じ場所に留まるのではなく、さらに進んでいくという抱負を込めたアルバムだ。ロックからバラードまで、様々なジャンルの楽曲を収録し、U-KISSの限界のない音楽的スペクトルを証明する予定だ。彼らは25日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて13thミニアルバム「LET'S GET STARTED」を発売する。続いて29日、ソウル市西大門(ソデムン)区YES24WANDERLOCH HALLにて、デビュー後初の韓国ファンコンサート「2024 UKISS FAN CONCERT 'First Memories'」を、7月には日本の3都市で単独コンサート「2024 UKISS LIVE TOUR IN JAPAN More&More」を開催する。