BLACKPINK ロゼ、スポーツブランド「PUMA」の新アンバサダーに就任！“とても嬉しく楽しみ”

スポーツブランド「PUMA」の新グローバルブランドアンバサダーに、BLACKPINKのロゼが就任した。ロゼは、K-POP界で圧倒的な存在感と影響力を持つとともに、スタイルアイコンとしての地位も確立している。今回のパートナーシップを通じ、彼女のビジョンや考え方、そして彼女らしいエッセンスを、「PUMA」のグローバルで展開するキャンペーンとストーリーテリングに取り入れる。彼女のアンバサダーとしての役割は、同社の象徴的なアイテムの表現方法を拡大させ、同社のクラシックを称え、新しい世代に伝えることに専念する「Rewrite the Classics(リライト ザ クラシックス)」キャンペーンをサポートすることだ。

