KARAが2024年夏、ニューシングル「I DO I DO」リリースと9年ぶり来日コンサートで本格的にカムバックを果たす。「I DO I DO」は日本のみでシングルCD商品化が決定。メンバー別ジャケット5種類に加え、通常盤1種の計6形態を7月24日に発売する。それぞれの形態には今回のシングルのために撮り下ろされた最新ビジュアルのトレーディングカードがランダム封入されているほか、UNIVERSAL STORE限定でメンバー別5形態が専用スリーブケースに入ったアクリルスタンド付きの豪華セットも発売される。

2024年7月24日(水)発売【初回限定盤A (CD/ギュリver.)】UICE-9112【初回限定盤B (CD/スンヨンver.)】UICE-9113【初回限定盤C (CD/ニコルver.)】UICE-9114【初回限定盤D (CD/ジヨンver.)】UICE-9115【初回限定盤E (CD/ヨンジver.)】UICE-9116【通常盤 (初回プレス盤)】UICE-9117▼CD収録曲01. I DO I DO02. I DO I DO -Japanese Ver.-他2曲収録予定●全形態共通封入特典▼トレーディングカード初回限定盤A〜E:1枚(各メンバー全2種から1枚)通常盤 (初回プレス盤):1枚(各メンバー全2種(計10種)からランダム1枚)▶来日ファンミーティング会場での特典会への参加応募抽選券 1枚(1枚につき1回応募)●UNIVERSAL MUSIC STORE限定セット商品仕様:メンバー別初回限定盤A~E (UICE-9112, UICE-9113, UICE-9114, UICE-9115, UICE-9116)+専用スリーブケース+アクリルスタンド付き14,080円(税込)※5形態セット購入でスリーブケースとアクリルスタンドがセットとして付きます。※CDを1枚ずつ単品で5枚注文されても、スリーブケースとアクリルスタンドは付きません。●特典会参加抽選券の特典内容各公演、以下人数を抽選でご招待S賞:メンバー5人とのチェキ撮影 :各公演10名A賞:メンバー別1on 1ミート&グリート:各公演50名B賞:ハイタッチ会 :各公演500名※応募券1枚につき、S賞A賞B賞のいずれかに1回応募となります。※A賞はランダムで各メンバー10名ずつの当選になります。※特典会へはコンサートのチケットが無くても参加できます。※各特典会の実施時間は決まり次第ニュースにてお知らせいたします。▼応募方法上記「応募対象商品」に封入されている特典会参加抽選券に記載の応募サイトURL、シリアルナンバーを使って、PC/スマートフォン/携帯電話(AndroidOSを搭載の端末)よりのご応募となります。応募期間:2024年7月24日(水)〜2024年8月7日(水)23:59当選発表:2024年8月9日(金)19:00頃※当選者様にのみ、当選メールをお送りいたします。※イベントの内容は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。※オンラインショップ購入等で商品が届かない・受け取れない等の理由でのご応募遅れには対応できません。各自商品到着日と応募締め切り日時をご確認ください。※詳しい応募方法等は、商品に封入される『特典会参加抽選券』でご確認ください。●各ストア別特典詳細は後日発表予定※通常盤に関しては、初回プレス盤の生産終了後に封入特典の無い通常盤(品番:UICE-5020、価格同じ)に切り替わります。※2024年8月に[CD+Blu-ray]仕様の来日記念盤を、グループ・ジャケットの1タイトルで発売を予定(但しBlu-ray付には封入特典「特典会参加抽選応募券」は入りません)詳細は追ってUNIVERSAL MUSIC HP (https://www.universal-music.co.jp/kara/) にてご案内いたします。