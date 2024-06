辻希美プロデュースブランド「Ange Charme(アンジュシャルム)」からサンリオとのキャラクターコラボレーションアイテムが新登場する。ハローキティの50周年をお祝いするスペシャルなコレクションがオトナ可愛い!6月18日(火)20:00より辻ちゃんのプロデュースブランド「Ange Charme」の、ハローキティ50周年記念グラフィックを使用したスペシャルアイテムの受注がスタートする。

ラインナップはTシャツやジャージ、バッグなどのアイテムを全7型。「ハローキティ50周年 レースアップビッグTシャツ」はフロントに50周年デザインのハローキティをプリント。袖がレースアップになっているので、ハローキティの可愛さをさらに引き立たせてくれる。「サンリオキャラクターズ メローチビTシャツ」はフロントにハローキティ、シナモロール、クロミをプリント。クロップドの丈感が、トレンドのY2Kを演出してくれます。「サンリオキャラクターズ キルティングチャーム付きバッグ」はキルティングとキャラクターチャームがポイントのバッグ。裏地はサンリオキャラクターズ柄になっており、収納力も抜群だ。「ハローキティ50周年 サテンパジャマ」は50周年デザインのハローキティの柄を施したサテンのパジャマは開襟のパジャマシャツデザインの定番スタイル。ベーシックなデザインで通年着ることができ、サテンの生地は大人っぽく上品なのもポイントだ。※「辻」は点がひとつの「一点しんにょう」。(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651896