¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¹çÎ®¡¡5·îËö¤Î¹ÅçÀï¤Ç±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÉé½ý¡¡¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ö·Ð²á¤ÏÎÉ¹¥¡×
¡¡±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÉé½ý¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬18Æü¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¾¯¤·±¦µÓ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊâ¤Êý¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÌøÅÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ë¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¸å¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Î³ÎÇ§¤ä¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤±¤¬¤Î·Ð²á¤ÏÎÉ¹¥¡×¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤Ï¤Þ¤º¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Ï5·î31Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Î3²ó¡¢Æó¥´¥í¤òÂÇ¤Á°ìÎÝ¤ØÁö¤ê½Ð¤·¤¿¸å¤ËÄË¤á¡¢Á´¼£Ìó4¥«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç48»î¹ç¤Ë3ÈÖ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä9Ê¬3ÎÒ¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢35ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£