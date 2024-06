◆KARA、本格始動

【モデルプレス=2024/06/18】K-POPガールズグループ・KARA(カラ)が、7月24日に待望のニューシングル「I DO I DO」をリリース。9年ぶりとなるコンサート来日を引っ提げ本格的にカムバックする。さらに日本のみでシングル商品化が決定し、最新ティザービジュアルも公開された。日本におけるK-POPムーヴメントの先駆けとして、インパクトを残した伝説のガールズ・グループ・KARA。ニューシングル「I DO I DO」では、メンバー別ジャケット5種類に加え、通常盤1種の計6形態を発売する。それぞれの形態には今回のシングルのために撮り下ろされた最新ビジュアルのトレーディングカードもランダムで封入。またUNIVERSAL STORE限定でメンバー別5形態が専用スリーブケースに入ったアクリルスタンド付きの豪華セットも発売されることとなった。

◆「I DO I DO」リリース情報

◆KARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 “KARASIA”詳細

今回発売されるKARAのニューシングル「I DO I DO」購入者は、抽選でKARAに会える特典会に参加できるチャンスも。特典会は、8月開催のKARA9年ぶりの日本コンサートツアーでの各会場で開催予定。そして今回の特典会ではKARA初となるメンバー全員とのチェキ撮影会も実施する。(modelpress編集部)・初回限定盤A(CD/ギュリver.)・初回限定盤B(CD/スンヨンver.)・初回限定盤C(CD/ニコルver.)・初回限定盤D(CD/ジヨンver.)・初回限定盤E(CD/ヨンジver.・通常盤<初回プレス盤>UICE-9117・収録内容<CD>01.I DO I DO02.I DO I DO -Japanese Ver.-その他2曲収録予定<全形態共通封入特典>・トレーディングカード初回限定盤A〜E:1枚(各メンバー全2種から1枚)通常盤<初回プレス盤>:1枚(各メンバー全2種/計10種からランダム1枚)・来日ファンミーティング会場での特典会への参加応募抽選券 1枚(1枚につき1回応募)・UNIVERSAL MUSIC STORE限定セット商品仕様:メンバー別初回限定盤A〜E+専用スリーブケース+アクリルスタンド付き※5形態セット購入で「スリーブケース」と「アクリルスタンド」がセットで付く。※CDを1枚ずつ単品で5枚注文では「スリーブケース」と「アクリルスタンド」は付かない。・特典会参加抽選券の特典内容各公演、以下人数を抽選で招待。S賞:メンバー5人とのチェキ撮影:各公演10人A賞:メンバー別1on1ミート&グリート:各公演50人B賞:ハイタッチ会:各公演500人※応募券1枚につき、S賞A賞B賞のいずれかに1回応募。※A賞はランダムで各メンバー10人ずつの当選。※特典会へはコンサートのチケットが無くても参加可能。※各特典会の実施時間は決まり次第ニュースにて発表。・応募方法上記「応募対象商品」に封入されている「特典会参加抽選券」に記載の応募サイトURL、シリアルナンバーを使って、PC/スマートフォン/携帯電話(AndroidOSを搭載の端末)より応募。応募期間:2024年7月24日(水)〜2024年8月7日(水)23:59・東京公演2024年8月17日(土)16:00開場/17:00開演2024年8月18日(日)15:00開場/16:00開演会場:LaLa arena TOKYO-BAY(〒273-0012千葉県船橋市浜町2丁目5番15号)・大阪公演2024年8月24日(土)16:00開場/17:00開演2024年8月25日(日)15:00開場/16:00開演会場:Asueアリーナ大阪(〒552-0005大阪府大阪市港区田中3丁目1-40)【Not Sponsored 記事】