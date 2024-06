【「イジらないで、長瀞さん」第151話「センパイッ!! 頑張れっ!! センパイッ!!」】6月18日 無料公開

6月18日、講談社の公式無料漫画アプリ「マガポケ」にて、マンガ「イジらないで、長瀞さん」第151話「センパイッ!! 頑張れっ!! センパイッ!!」が無料公開された。加えて先読み第152話「私のセンパイッ…」も公開。価格は60ポイント。

長瀞さんの元へと向かうセンパイ。その先では......。

なお、本作は第154話で最終回を迎える。

