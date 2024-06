エルティーアールは、『ハンギョドン カフェ 〜Happy Holidays〜』を7月4日から東京と大阪、7月11日から愛知にて期間限定でオープンする。「ハンギョドン」は、サンリオの人気キャラクターで、中国生まれの半魚人。「はぴだんぶい」のメンバーとしても活躍中で、その個性的なキャラクターは、Z世代などの若年層にも支持されている。今回、“夏の休日”をコンセプトにし、ハンギョドンと一緒に夏休みを楽しめるようなテーマカフェが展開される。

メニューは、ハンギョドンの好物の冷やし中華や、なるとがのった天津炒飯、餃子と麻婆豆腐をあいがけにしたハンギョドンのわんぱく丼を展開。また、浜辺でリラックスしている様子をイメージしたパフェや、海でのんびり遊んでいる様子をイメージしたワッフルなどのデザートのほか、キャラクターをイメージしたドリンクや海をイメージした夏のドリンクなど、インスタ映えするメニューがたくさん用意されている。さらに、描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども登場する。<開催概要>【日程/店舗】・東京:BOX cafe&space 原宿アルタ店/7月4日(木)〜8月4日(日)・大阪:Collabo_Index SHINSAIBASHI/7月4日(木)〜8月4日(日)・愛知:kawara CAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店/7月11日(木)〜8月18日(日)【予約方法】6月18日(火)正午に公式サイトオープン/午後6時〜予約受付スタート(先着順)予約金:税込660円※予約特典付き、1申込につき、4席まで予約可【事前予約者限定カフェ利用特典】事前予約を利用し、メニューを注文すると「マーカーペン(全3種)」をランダムに1つプレゼント。【カフェ利用特典】カフェを利用し、メニューを注文すると、まちがいさがしやハンギョドンの日常がのぞける楽しいコンテンツが盛りだくさんのフリーペーパー『ハンギョドンタイムス 2024 夏 号外』と、『ハンギョドンカフェ 〜Happy Holidays〜』を1つプレゼント。【メニュー】※価格は全て税込<フード>『ハンギョドンの冷やし中華』1590円大好きな海の中で、ハンギョドンもご満悦の冷やし中華!ハンギョドンの顔をモチーフにしたゆで卵や、なると、タコウインナーもトッピング。『ハンギョドンのわんぱく丼』1690円ハンギョドンカラーのご飯と中華のプレートメニュー!ネギダレをかけた餃子と唐辛子がトッピングされた麻婆豆腐をあいがけに、好物のえびせんものせて提供。『なると天津炒飯』1590円大好物のなるとがのった天津炒飯!ハンギョドンも心をこめてお料理中!フライドレンコンや糸唐辛子、タコウインナーと一緒に。<デザート>『ギョラックスパフェ』1390円海辺でリラックスしているハンギョドンとさゆりちゃんをイメージしたゼリーパフェ!オレンジシャーベットやヨーグルト、マンゴーを盛りつけた。『イカしたワッフル』1490円いかだをイメージしたワッフルに乗ったハンギョドンがのんびり海をお散歩中。ワッフルはバナナやココアビスケット、チョコレートホイップを使用!バニラアイスやゼリーと合わせて。『うきわドーナツ』1490円浮き輪でぷかぷか浮いているハンギョドンをイメージしたドーナツ!シュガードーナツの上にはハンギョドンの顔型の杏仁プリンやバニラアイスをトッピング。<ドリンク>『ぼんやりフロート』1090円ぼんやりした表情が愛くるしいハンギョドンフロート!ラムネベースの炭酸ドリンクにラムネシャーベットとチェリーをのせて提供。このチェリーはもしかして…!?『まろやか杏仁ミルク』990円まろやかな杏仁ミルクにオレンジや花を盛り付け。持ち帰り可能なストロータグをランダムで1種プレゼント。『わくわくトロピカルドリンク』990円パインやマンゴー、ココナッツなどのシロップを使用した南国イメージのドリンク!持ち帰り可能なストロータグをランダムで1種プレゼント。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431