東京・大阪・愛知に、サンリオの人気キャラクター「ハンギョドン」にフォーカスしたカフェ「ハンギョドン カフェ 〜Happy Holidays〜」がオープン!

「ハンギョドン」の好物メニューや海をイメージした夏メニュー、描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズが展開されます☆

サンリオ「ハンギョドン カフェ 〜Happy Holidays〜」

スケジュール:

東京・原宿:BOX cafe&space 原宿アルタ店開催期間:2024年7月4日(木)〜8月4日(日)所在地:東京都渋谷区神宮前1-16-4 原宿アルタ 3階大阪・心斎橋:Collabo_Index SHINSAIBASHI開催期間:2024年7月4日(木)〜8月4日(日)所在地:大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階愛知・名古屋:kawara CAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店開催期間:2024年7月11日(木)〜8月18日(日)所在地:愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ 南館5階

予約方法:2024年6月18日(火)12:00カフェ公式サイトオープン

予約受付開始日時:2024年6月18日(火)18:00〜 ※先着順

予約金:660円(税込)※予約特典付き

※1申込につき、4席迄予約可

サンリオの人気キャラクターである、中国生まれの半魚人「ハンギョドン 」

「はぴだんぶい」のメンバーとしても活躍している「ハンギョドン」は、その個性的なキャラクターで幅広い世代の方に支持されています。

今回、”夏の休日”をコンセプトにした、「ハンギョドン」と一緒に夏休みを楽しめるようなテーマカフェ「ハンギョドン カフェ 〜Happy Holidays〜」がオープン!

メニューは「ハンギョドン」の好物である冷やし中華や、なるとがのった天津炒飯、餃子と麻婆豆腐をあいがけにしたハンギョドンのわんぱく丼などが展開されます。

さらに浜辺でリラックスしているシーンやパフェや海でのんびり遊んでいる様子をイメージしたワッフルやドーナツなどのデザート、「ハンギョドン」や海をイメージした夏のドリンクなどがラインナップ。

描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども用意される「ハンギョドン」尽くしのカフェです☆

事前予約者限定カフェ利用特典/カフェ利用特典

事前予約者限定カフェ利用特典として、事前予約を利用し、メニューを注文された方に「マーカーペン」全3種からランダムに1つプレゼント。

カフェ利用特典として、カフェを利用し、メニューを注文された方に、まちがいさがしや「ハンギョドンの日常がのぞける楽しいコンテンツが盛りだくさんのフリーペーパー「ハンギョドンタイムス 2024 夏 号外」と、ショップカード「ハンギョドンカフェ 〜Happy Holidays〜」が1つずつプレゼントされます。

※「ハンギョドンカフェ 〜Happy Holidays〜」ショップカードは、先着順で各店無くなり次第終了となります

ハンギョドンの冷やし中華

価格:1,590円(税込)

「ハンギョドン」の好物である”冷やし中華”がカフェメニューとして登場!

「ハンギョドン」のお顔をモチーフにしたゆで卵やなると、タコウインナーがトッピングされています。

ハンギョドンのわんぱく丼

価格:1,690円(税込)

「ハンギョドン」カラーのご飯と中華を盛りつけたプレートメニュー。

ネギダレをかけた餃子と唐辛子がトッピングされた麻婆豆腐をあいがけに好物のえびせんものせて提供されます。

なると天津炒飯

価格:1,590円(税込)

心を込めてお料理する「ハンギョドン」をのせた、大好物のなるとをのせた天津炒飯。

フライドレンコンや糸唐辛子、タコウインナーと一緒に味わうことができます。

ギョラックスパフェ

価格:1,390円(税込)

海辺でリラックスしている「ハンギョドン」と、仲良しの「さゆりちゃん」をイメージしたゼリーパフェ。

オレンジシャーベットやヨーグルト、マンゴーを盛りつけたデザートメニューです。

イカしたワッフル

価格:1,490円(税込)

いかだをイメージしたワッフルに乗った「ハンギョドン」と「さゆりちゃん」

ワッフルにバナナやココアビスケット、チョコレートホイップを使用した、バニラアイスやゼリーと合わせて味わえる一品です。

うきわドーナツ

価格:1,490円(税込)

浮き輪でぷかぷか浮いている「ハンギョドン」をイメージしたドーナツ。

シュガードーナツの上には「ハンギョドン」のお顔型杏仁プリンやバニラアイスがトッピングされています。

ぼんやりフロート

価格:1,090円(税込)

ぼんやりした表情が愛くるしい「ハンギョドン」をのせたフロート。

ラムネベースの炭酸ドリンクにラムネシャーベットとチェリーをのせて提供されます。

まろやか杏仁ミルク

価格:990円(税込)

まろやかな杏仁ミルクにオレンジやお花を盛り付けたドリンクメニュー。

持ち帰り可能なストロータグがランダムで1種付いてきます。

わくわくトロピカルドリンク

価格:990円(税込)

持ち帰りできるストロータグがランダムで1種付いてくる「わくわくトロピカルドリンク」

パインやマンゴー、ココナッツなどのシロップを使用した南国イメージのドリンクです。

SIDE DRINK(サイドドリンク)

価格:各690円(税込)

メニュー:

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャエール

カフェメニューと共に楽しめるサイドドリンク。

コーヒーや紅茶、ジンジャエールなど7種類がラインナップされます。

※ワンオーダー対象外メニューとなります

オリジナルグッズ

描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズが多数登場。

開封するまでのドキドキ感が楽しいランダムグッズやデイリーに活躍してくれる雑貨などが展開されます。

缶バッジ

価格:605円(税込)

種類:ランダム6種

バッグやリュックのアクセントにぴったりな缶バッジ。

「さゆりちゃん」と一緒に音楽やアクティビティを楽しむ姿など、全6種類がラインナップされます。

アクリルキーホルダー

価格:770円(税込)

種類:ランダム6種

夏らしいカラーで仕上げられた「ハンギョドン」のアクリルキーホルダー。

お料理をする姿や寝起きシーンなど様々な「ハンギョドン」のアートが楽しめます。

アクリルカード

価格:825円(税込)

種類:ランダム6種

写真などをかわいくデコレーションできる、アクリル製のカード。

「ハンギョドン カフェ 〜Happy Holidays〜」のロゴを取り入れた、カフェならではのグッズです。

ミニ巾着

価格:880円(税込)

オモテ、ウラ面で異なるアートを使用した、小物類の収納に便利なミニ巾着。

カフェのメインアートと「ハンギョドン」の総柄デザインが楽しめます。

ビッグステッカー2枚セット

価格:各990円(税込)

種類:全3種

タブレットやノートなどをデコレーションできる、大きめサイズのステッカーは2枚セットで販売。

「さゆりちゃん」と運動するシーンやお料理する姿を描いたデザインのほか、

お互いの被り物スタイルを描いたステッカーと、まどろむ「ハンギョドン」のセット、

音楽を楽しむシーンとキックボードを乗りこなすアートのセット全3種類から選べます。

コロングラス

価格:1,980円(税込)

コロンとした丸いフォルムが魅力のグラス。

飲み物を注ぐと「ハンギョドン」の顔色が変わる、遊び心あふれるドリンクウェアです。

トートバッグ

価格:2,200円(税込)

シンプルなカラーとデザインに仕上げられたトートバッグ。

「さゆりちゃん」との仲良しアートを使用したカフェオリジナルグッズです。

きれいで澄んだ海と遠浅の砂浜を思い浮かべながら楽しめる、「ハンギョドン」が主役のカフェ。

東京・大阪・愛知の3都市にて7月4日より順次開催される「ハンギョドン カフェ 〜Happy Holidays〜」の紹介でした☆

