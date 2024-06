『X-MEN』『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズなどの名優イアン・マッケランが、舞台公演中にステージから転落し負傷した。英BBCが報じている。

事故が起こったのは、ノエル・カワード劇場(イギリス・ロンドン)にて上演中の舞台『Player Kings(原題)』の、2024年6月17日(現地時間)昼公演。ウィリアム・シェイクスピア『ヘンリー四世』を翻案した作品で、マッケランは共演者2名との格闘シーン中に舞台前面から転落した。劇場の照明が点灯すると、マッケランが悲鳴をあげ、スタッフが助けに駆け寄ったという。

劇場の広報担当者によると、マッケランは搬送されて病院で検査を受け、現在の状態は良好。今後すみやかに完全回復する見通しで、公演は6月19日の昼公演から再開される(18日までは療養のため中止)。

事故が発生した回を観賞していた観客は、BBCの取材に対し、「非常にショッキングな出来事でした。私の見るかぎり、周囲に助けを求めていたので意識はあった」と話した。同じくこの回を観賞していたジャーナリストのチャーリー・ジョンソン氏は、報道と同じく「サー・イアンが痛みに叫び声をあげ、係員が駆けつけました。公演は中止され、彼は救急隊員の手当てを受けています」と自身のXアカウントにて記している。

Just witnessed Ian Mckellan severely injure himself after falling off stage at Noel Coward Theatre. Sir Ian could be heard screaming in pain as ushers rushed to his aid. Show cancelled as he is treated by ambulance crews. Wish him all the best.