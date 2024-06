カプコンの人気格闘ゲーム『ストリートファイター』ハリウッド実写映画版の監督に就任していたダニー&マイケル・フィリッポウが離脱したことがわかった。米が報じている。

2023年4月にが伝えられた本作は、『デューン』シリーズや『ゴジラxコング 新たなる帝国』(2024)などを手がける米レジェンダリー・エンターテインメントとカプコンが共同で開発している注目の企画。監督に抜擢されたダニー&マイケルは登録者数685万人を誇るオーストラリア出身の双子としても知られており、2022年にホラー映画『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』で長編監督デビューを飾った。

報道によれば、フィリッポウ兄弟の離脱の一因はスケジュールの都合によるものだという。企画をいち早く前進させたい製作側に対し、フィリッポウ兄弟は『TALK TO ME』で仕事を共にしたA24との再タッグ作『Bring Her Back(原題)』に専念することを決めたという。同作では、『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017)のサリー・ホーキンスや「インベージョン」(2021-)のビリー・バラットが出演し、6月下旬よりオーストラリアで撮影が開始されるとのこと。



製作側はさっそく、後任の監督探しを行っているという。企画に参加していたフィリッポウ兄弟は日本のアニメやゲームへの造詣が深かっただけあり、2人の後任にも注目が集まりそうだ。

