二宮和也さんの誕生日である6月17日に、オフィシャルファンクラブ「オフィスにのホールディングス」とスマートフォン向け公式アプリ「デジにの」がオープンしました。ファンクラブの入会金は無料で会費は年額税込5500円。

入会特典として「オフィスにのホールディングス会員証」がプレゼントされる他、8月31日までに入会すると、早期入会特典として「オフィスにのホールディングスオリジナルアクリルスタンド」が用意されています。

「オフィスにのホールディングス」の内容は、不定期で届くデジタル会報誌や番組観覧、イベントへの招待、会員限定の生配信にメールサービスなど。加えて誕生日には二宮さんからのバースデーメールが届くそうです。デジタル会報誌では、今後二宮さんの密着や特別企画の実施が予定されています。

公式アプリ「デジにの」では、二宮さんからのメッセージをリアルタイムで受け取れる有料サービス「トーク」を展開。「トーク」を定期購入することで、テキストや写真、動画にて限定のメッセージが届く他、返信もできるとのこと。また、「オフィスにの公式サイト」や「オフィスにの本店」など、公式サイトのニュース更新をプッシュ通知で知ることができます。

アプリのダウンロードと公式情報の閲覧は無料で「トーク」の定期購入は月額税込400円。オープンを記念して、「トーク」が2週間無料になるキャンペーンが実施されています。

なお、「オフィスにのホールディングス」は、株式会社オフィスにのからの委託により株式会社ソニー・ミュージックソリューションズが運営を行っています。

