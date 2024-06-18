【PHOTO】Girl′s Day ヘリ＆aespaのKARINAら、Netflix「エージェント・オブ・ミステリー」制作発表会に出席
18日午前、Netflixバラエティ番組「エージェント・オブ・ミステリー」の制作発表会が、ソウル麻浦（マポ）区のホテルナルソウルMギャラリーで開かれ、タレントのイ・ヨンジン、歌手のジョン・パク、イ・ウンジ、Girl's Dayのヘリ、俳優のキム・ドフン、aespaのKARINA、プロデューサーのチョン・ジョンヨンが出席した。
同番組は、“ミステリー捜査団”の6人が科学的に説明できない奇妙な事件を追跡し、解決するアドベンチャー推理バラエティだ。Netflixの頭脳サバイバルゲーム「悪魔の計略 〜デビルズ・プラン〜」と「大脱出」「女子高推理部」を手かげたチョン・ジョンヨンプロデューサーが披露する新作で、6月18日に配信される。
・Girl's Day ヘリ＆aespaのKARINAら出演のNetflix「エージェント・オブ・ミステリー」新たな予告映像を公開
・Girl's Day ヘリ＆aespaのKARINAら出演のNetflix「エージェント・オブ・ミステリー」予告映像とポスター公開
同番組は、“ミステリー捜査団”の6人が科学的に説明できない奇妙な事件を追跡し、解決するアドベンチャー推理バラエティだ。Netflixの頭脳サバイバルゲーム「悪魔の計略 〜デビルズ・プラン〜」と「大脱出」「女子高推理部」を手かげたチョン・ジョンヨンプロデューサーが披露する新作で、6月18日に配信される。
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