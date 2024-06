マイケル・シェンカーが、UFO在籍時代の50周年を記念し、豪華ゲストを迎え、70年代のUFOの楽曲を再レコーディングしたニュー・アルバム『MY YEARS WITH UFO』をリリースするという。シェンカーとマイケル・ヴォスがプロデュースし、シェンカー(G)、デレク・シェリニアン(Key)、ブライアン・ティッシー(Dr)、バリー・スパークス(B)のラインナップで制作。

ガンズ・アンド・ローゼズのアクセル・ローズ(Vo)とスラッシュ(G)、トゥイステッド・シスターのディー・スナイダー(Vo)、ヨーロッパのジョーイ・テンペスト(Vo)とジョン・ノーラム(G)、ディープ・パープルのロジャー・グローヴァー(B)、ジョー・リン・ターナー(Vo)、カーマイン・アピス(Dr)、カイ・ハンセン(Vo, G)、サクソンのビフ・バイフォード(Vo)、ラットのスティーヴン・パーシー(Vo)らとコラボしたそうだ。ガンズ・アンド・ローゼズに特化したラジオ番組/ポッドキャスト『Appetite For Distortion』によると、昨年夏、アクセル・ローズはプロデューサーのマイケル・ヴォスと共にスタジオに入っていたという。アルバムの先行予約を開始したAmazon.comが公表する『MY YEARS WITH UFO』のセットリストと参加アーティストは以下のとおり。「Natural Thing」feat. ディー・スナイダー、ジョエル・ホークストラ「Only You Can Rock Me」feat. ジョーイ・テンペスト、ロジャー・グローヴァー「Doctor, Doctor」feat. ジョー・リン・ターナー、カーマイン・アピス「Mother Mary」feat. スラッシュ、エリック・グロンウォール「This Kids」 feat. ビフ・バイフォード「Love To Love」feat. アクセル・ローズ「Lights Out」feat. ジェフ・スコット・ソート、ジョン・ノーラム「Rock Bottom」feat. カイ・ハンセン「Too Hot To Handle」feat. ジョー・リン・ターナー、エイドリアン・ヴァンデンバーグ、カーマイン・アピス「Let It Roll」feat. マイケル・ヴォス「Shoot, Shoot」feat. スティーヴン・パーシー9月20日にearMUSICからリリースされるという。Ako Suzuki