DIAURAとΛrlequiΩのツーマンツアー<THIS IS MY CULT.>が、6月16日の新宿BLAZEにて幕を閉じた。ツアーファイナルにして集大成となった同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2023年末の両バンドによる生配信ライブにて開催が発表された<DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.」>は、4月24日のSpotify O-WESTを皮切りに、全19公演のロングツアーとして開催されたものだ。



▼ΛrlequiΩ



▼DIAURA

■ツーマンツアー<DIAURA × ΛrlequiΩ 「THIS IS MY CULT.」>

▼2024年

4月24日(水) 東京・Spotify O-WEST

4月29日(月/祝) 東京・ラフォーレミュージアム原宿

5月03日(金/祝) 青森・青森Quarter

5月05日(日/祝) 北海道・札幌SPiCE

5月06日(月/祝) 北海道・札幌SPiCE

5月11日(土) 福島・郡山Hip Shot Japan

5月12日(日) 宮城・仙台MACANA

5月14日(火) 栃木・HEAVEN'S ROCK宇都宮VJ-2

5月17日(金) 千葉・柏PALOOZA

5月22日(水) 埼玉・HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3

5月25日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1

5月26日(日) 福岡・福岡DRUM Be-1

5月29日(水) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!

6月01日(土) 大阪・OSAKA MUSE

6月02日(日) 大阪・OSAKA MUSE

6月08日(土) 愛知・名古屋Electric Lady Land

6月09日(日) 愛知・名古屋Electric Lady Land

6月15日(土) 東京・新宿BLAZE

6月16日(日) 東京・新宿BLAZE



そのツアーファイナルでは、両バンドともお互いのファンを巻き込み、会場全体が一つになるような圧巻のライブパフォーマンスを披露した。ツアーファイナルのラストを飾るDIAURAのアンコールには、ΛrlequiΩのメンバー全員が登場。両バンドが本ツアーのために共作した楽曲「THIS IS MY CULT.」を披露し、声援と熱気に包まれながら公演は幕を下ろした。なお、このファイナル当日には、ΛrlequiΩはニューシングルのリリースを発表したことに加えて新ビジュアルを公開。DIAURAはニューシングルリリースおよびワンマンツアー開催など、新情報を発表した。