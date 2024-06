【「ギャビーのドールハウス」関連玩具 第1弾】6月22日 発売予定対象年齢:3才以上【ギャビーのドールハウス 大きなネコちゃんハウス】価格:11,000円

タカラトミーは、キッズ向けアニメーションシリーズ「ギャビーのドールハウス」(原題:Gabby’s Dollhouse)の関連玩具を日本国内で初展開し、第1弾商品として「ギャビーのドールハウス 大きなネコちゃんハウス」など全11種を6月22日に発売する。

「ギャビーのドールハウス」は、2021年1月からNetflixで全世界に向けて配信が開始。日本ではNetflixに加えて、4月7日9時からテレ東系列6局ネットで放送が開始されている。ネコちゃん、お料理、ダンス、まねっこ、工作が大好きな主人公の女の子“ギャビー”は、ネコ耳をつけると体が小さくなって不思議なドールハウスの中に入って遊ぶことができ、中にあるお部屋で、かわいいネコちゃんたちと楽しい冒険へと出かける、“ニャンタスティック”な作品となっている。

玩具シリーズのメイン商品として発売される「ギャビーのドールハウス 大きなネコちゃんハウス」は、屋根裏付き3階建ての高さ60cm以上ある大型のドールハウス。屋上まで続く、動くニャンベーター(エレベーター)がメインのギミックで、入口のボタンを押すとアニメのテーマソングなど3種類のBGMが流れる。また、ハウスの横には、アニメのネコちゃんボックスが届くシーンを再現したデリバリーキャットタワーもついている。“ギャビー”とネコの“パンディ”のフィギュアを含む15種類の家具や小物が付属され、すぐに遊べる仕様になっており、アニメ「ギャビーのドールハウス」の世界観に浸りながら楽しめる。

また、別売のキャラクターと家具がセットになったプレイセット「ギャビーのドールハウス ルームセット」(3種)の他、アニメに登場するぬいぐるみそっくりの「おしゃべりぬいぐるみ パンディ・ポーズ」や「ギャビーのネコ耳カチューシャ」などで“ギャビー”になりきって遊べる関連玩具も同時発売される。

「ギャビーのドールハウス」アニメ関連玩具を紹介(一部)

ドールハウス

「ギャビーのドールハウス 大きなネコちゃんハウス」

価格:11,000円

【内容物】ドールハウス(1)、フィギュア:ギャビー、パンディ・ポーズ(各1)、家具(8)、小物(3)、ネコちゃんボックス(2)

人気キャラクター3種のルームセット

「ギャビーのドールハウス ケーキーのキッチンルームセット」/「ギャビーのドールハウス マーキャットのバスルームセット」/「ギャビーのドールハウス ピロー・キャットのベッドルームセット」

価格:各2,750円

「ケーキーのキッチンルームセット」

「マーキャットのバスルームセット」

「ピロー・キャットのベッドルームセット」

【内容物】

部屋(各1)、フィギュア(各1)、家具(各3)、小物(各3)、ネコちゃんボックス(各2)※小物の色はランダム

肉球が光ってしゃべる! アニメに登場するパンディが33cmのぬいぐるみになって登場!

「ギャビーのドールハウス おしゃべりぬいぐるみ パンディ・ポーズ」

価格:3,960円

イメージ

【内容物】ぬいぐるみ(1)

ギャビーになりきって楽しめる! ネコ耳カチューシャ

「ギャビーのドールハウス ギャビーのネコ耳カチューシャ」

価格:990円

イメージ

【内容物】カチューシャ(1)

ぬいぐるみやガチャなども発売中!

「ギャビーのドールハウス ぬいぐるみ」

価格:1,980円~3,740円

発売元:タカラトミーアーツ

□商品ページ

【「ギャビーのドールハウス」アニメ関連玩具】

対象年齢:3歳以上

発売日:6月22日

取扱い場所:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」

アニメ「ギャビーのドールハウス」概要

【アニメ「ギャビーのドールハウス」】

――ちっちゃくなる時間だよ! ドールハウスに入ってあそぼう! ―― ギャビーは魔法のネコ耳をつけると、体が小さくなって不思議なドールハウスの中に入って遊べちゃう! そこにはかわいいネコちゃんたち、ぬいぐるみ、おもちゃなどすてきなアイテムがいっぱい。

放送日:毎週日曜9時~ 4月7日から放送中

放送情報:テレ東系列6局ネット

キャスト:ギャビー役 小澤美優、パンディ・ポーズ役 阿部カノン、ケーキー役 鈴木柊真 キティ・フェアリー役 佐倉綾音、マーキャット役 杉山里穂、キャットラット役 櫻井トオル

(敬称略)

□「ギャビーのドールハウス」のページ

キデイランド原宿店「K-spot」が「ギャビー」の世界一色に!

開催期間:6月22日~7月5日

キデイランド原宿店の情報発信スペース「K-spot」にて、6月22日から期間限定で「ギャビーの ドールハウス」のショップがオープンする。詳細は「キデイランド原宿店」のページにて確認してほしい。

□「キデイランド原宿店」のページ

Spin Master LogoTM Spin Master Ltd. All rights reserved. DreamWorks Gabby's Dollhouse (C) DreamWorks Animation LLC. All rights reserved.