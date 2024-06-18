コトブキヤ、「STEINS;GATE 0」よりフィギュア「牧瀬紅莉栖 -Antinomic Dual-」12月再生産分の予約開始
【牧瀬紅莉栖 -Antinomic Dual-（再生産）】
12月 発売予定
予約受付開始：6月18日
価格：14,300円
12月 発売予定
(C)MAGES./Chiyo St. Inc.
12月 発売予定
予約受付開始：6月18日
価格：14,300円
コトブキヤは、フィギュア「牧瀬紅莉栖 -Antinomic Dual-」再生産分の予約受付を6月18日より開始した。発売は12月を予定し、価格は14,300円。
本商品は、「STEINS;GATE 0」より牧瀬紅莉栖を1/8スケールでフィギュア化したもの。「STEINS;GATE」シリーズのキャラクターデザインを手掛けるhuke氏のテイストを基に徹底再現され、台座にはキービジュアルに登場したディスプレイやハードディスク、パソコン本体が使用されている。
今回は再生産品となっており、初回生産時から価格が変更されている。
□コトブキヤ「牧瀬紅莉栖 -Antinomic Dual-（再生産）」のページ
「牧瀬紅莉栖 -Antinomic Dual-（再生産）」商品詳細
12月 発売予定
予約受付開始：6月18日
価格：14,300円
スケール：1/8
サイズ：全高約245ｍｍ（台座含む）
仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む）
素材：PVC（非フタル酸）・ABS
対象年齢：15歳以上
(C)MAGES./Chiyo St. Inc.
(C)MAGES./NITRO PLUS