ディズニーヴィランズの娘達を主役にしたミュージカル映画『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』が2024年7月12日(金)から「Disney+(ディズニープラス)」で独占配信となる。配信に先がけ、キービジュアルと本予告が公開された。ディズニーヴィランズはディズニー作品に登場する悪役達の総称。基本的にはそれぞれの作品世界で活躍するキャラクター達だが、グッズではこのカテゴリーでグループ的に扱われることがある。『ディセンダント』シリーズは「もしディズニー・キャラクターに子孫がいて、10代だったら?」というユニークな発想から生まれたディズニー・オリジナル作品。しかも主役はヴィランの子供達が務めており、人気キャラが作品の枠を越えて共演する。『美女と野獣』のベルやビーストなどの善人が暮らすオラドン合衆国と、魔法のバリアによって覆われたヴィランズ達が暮らすロスト島を舞台に、『眠れる森の美女』マレフィセントの娘・マル(ダヴ・キャメロン)や『白雪姫』イーヴィル・クイーンの娘・イヴィ(ソフィア・カーソン)などヴィラン・キッズの葛藤や成長、友情・恋などをポップなミュージカル音楽とともに描いた同シリーズは、世界的大ヒットを記録。2015年〜2019年にかけて計3作が製作された。そして3作目の放送から早5年、ついにシリーズ第4弾となる待望の最新作『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』が配信開始となる。

マルの宿敵として、かつてロスト島にその悪名を轟かせていた『リトル・マーメイド』アースラの娘・ウーマ(チャイナ・アン・マクレーン)は、第4作目ではなんとオラドン高校の新校長に!そんな彼女が転入生として新たに迎え入れたのは、生粋のヴィランとして知られる「ハートの女王」(リタ・オラ)の娘・レッド(カイリー・キャントラル)だった。しかしハートの女王はオラドン高校、ひいては「シンデレラ」(ブランディ)に対して積年の恨みを持っており……。今回公開されたのは、オラドン高校の新校長となったウーマのクールなダンスシーンから始まり、『ディセンダント』らしさ全開のカラフルでポップな本予告。ワンダーランドに住むレッドはウーマの招待でオラドン高校へと入学。母・ハートの女王と共にオラドン合衆国に足を踏み入れたレッドは、そこでシンデレラの娘で完璧主義者のクロエと対面する。「ワンダーランドはどんなところかしら?」と興味津々に尋ねるクロエに「いらっしゃいよ、ジャバウォック(人喰いモンスター)もいるし」と冷たくあしらうレッド。このやりとりからも、2人は馬が合わなそうであることがわかる。その最中、大事件が発生。そう、ハートの女王がクーデターを起こしたのだ。それに巻き込まれたレッドとクロエは、母たちの学生時代へとタイムスリップすることに。そこで若き日のハートの女王/ブリジットに出会ったレッドだが、なんと若き日の母は「超」がつくほど良い子ちゃんであることが判明する。ブリジットが悪に手を染めてしまったのはなぜなのか──。その原因を調べていくうちに、2人はアースラの妹ウリアナ(ダラ・レネー)が深く関与していることに気が付き……。あわせて公開された新たなポスタービジュアルでは、メインキャラクターたちが大集合! 暴君として知られるハートの女王が中央に君臨し、レッドやクロエを取り巻くトランプのカードが、物語が新たに動いていく様子を想起させるビジュアルとなっている。『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』でも『ディセンダント』シリーズのレガシーは健在! 7曲の新曲に加え、キレキレのダンスシーンや、若き日のハートの女王を演じたリタ・オラが披露する妖艶でパワフルな歌声も必見!実は本予告の冒頭でウーマが披露している楽曲は、『ディセンダント2』(2017年)でロスト島での自身の権力を誇示するために若かりし日のウーマが歌った『What's My Name』という曲なのだ。今作で新たなアレンジと共に蘇った『What's My Name』にも注目しつつ、新章へと突入した『ディセンダント』シリーズの最新作『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』をお見逃しなく!同作の配信を記念して、配信前にスクリーンで視聴できる先行上映会の開催も決定!会場では自由に撮影できるパネルなどの展示、さらに来場者全員にオリジナルノベルティをプレゼント(内容は変更となる場合あり)。今すぐ『ディセンダント』への熱い想いを投稿しよう! 詳しくは公式SNSをチェック!(C)2024 Disney and its related entities