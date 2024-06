WayV、待望の日本デビューが決定！初のアリーナツアー開催も発表…ウィンウィンを除く5人が参加

WayVが待望の日本デビューを果たす。これと共に初の単独日本アリーナツアーの開催も決定した。WayVは、日本オリジナルデビューミニアルバムを引っ提げて、記念すべき初の単独日本アリーナツアー「2024 WayV CONCERT [ON THE Way] IN JAPAN」を行うことを発表。日本オリジナルデビューミニアルバムのリリース日などの詳細は、近日公開されるという。本ツアーは8月17〜18日の愛知・ポートメッセなごや 第1展示館を皮切りに、9月22〜23日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、9月28〜29日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催される。日本に続いて、10月5日にジャカルタ、11月2〜3日にバンコクなどでも公演を続けていく。

今回の単独コンサートツアーには、ウィンウィンを除くクン、テン、シャオジュン、ヤンヤン、ヘンドリーの5人が参加する。WayVが今まで歩んできた道とこれからつくっていく道を、彼らだけの魅力的な音楽と洗練されたパフォーマンス、多彩なセットリストを通じて披露する予定だ。今後、公演開催地域の追加も予告し、早くも関心が高まっている。WayVは今月3日に発売した5thミニアルバム「Give Me That」が音楽番組で初めて1位を獲得すると共に、CIRCLEチャート(旧GAONチャート)で2冠を達成。さらに、世界19地域のiTunesトップアルバムチャートで1位、及び計24地域でTOP5を記録した。中国QQ MUSIC、Kugou(酷狗)Music、Kuwo(酷我)Music、NetEase Cloud Musicデジタルアルバム販売チャートでも1位を獲得し、ヒットを記録している。