GALLERIA「ELDEN RING」推奨PCがDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」推奨認定を取得
【「ELDEN RING」DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」推奨認定取得】
6月18日 発表
【デスクトップPC】
ELDEN RING 推奨ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R47
価格：270,980円
【ノートPC】
ELDEN RING 推奨ゲーミングPC GALLERIA XL7C-R45-5
価格：174,980円
6月18日 発表
【デスクトップPC】
ELDEN RING 推奨ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R47
価格：270,980円
【ノートPC】
ELDEN RING 推奨ゲーミングPC GALLERIA XL7C-R45-5
価格：174,980円
ドスパラはゲーミングPCブランド「GALLERIA」で販売している、フロム・ソフトウェアのPC用アクションRPG「ELDEN RING」推奨PCについて、6月21日に配信予定の同作DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」推奨認定を取得した。
販売中の「ELDEN RING」推奨PCはデスクトップPCがCore i7 14700F、GeForce RTX 4070搭載、メインメモリ32GB、ストレージが1TB Gen4 NVMe SSDで価格が270,980円のもの、ノートPCがCore i7-13700H、GeForce RTX 4050 Laptop、メインメモリ16GB、ストレージが500GB Gen4 NVMe SSDで価格が174,980円のものの2種。レイトレーシングはオフの状態で認定を受けている。
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