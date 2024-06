◆宮舘涼太の男らしさも

【モデルプレス=2024/06/18】Snow Manの宮舘涼太が、ファッション誌「GIANNA #12」スペシャルエディション版(6月18日発売、ナンバーセブン)の表紙を飾った。「I am free to be me」をテーマに、艶やかなシューティング。“新たな自分に出会えた”と語る、スタイリッシュ&セクシーな8コーデでファッショナブルで色っぽい魅力を披露した。ほか、誌面では、男らしさが見えるカットも掲載。インタビューでは、宮舘自身のことからグループのことまでを深掘りしている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】